Las acciones de una de las farmacéuticas más grandes del mundo colapsaron casi 20% en dos días + Seguir en









Las acciones de Novo Nordisk se desplomaron luego de que la empresa reportara una guía financiera más débil de la esperada por el mercado.

Débiles perspectivas conllevaron una fuerte caída de las acciones de Novo Nordisk.

Las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk, una de las empresas más grande del mundo de ese sector, sufrieron un desplome de alrededor del 18% en las bolsas de Copenhague y Nueva York tras publicar una previsión negativa para su rendimiento en 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este retroceso borró una parte importante de las ganancias acumuladas por la empresa farmacéutica en lo que va del año y refleja la creciente preocupación entre los inversores por el futuro de uno de los líderes globales en tratamientos para la obesidad y la diabetes.

La firma, conocida por sus medicamentos basados en semaglutida como Ozempic y Wegovy, adelantó que tanto sus ingresos como sus beneficios operativos podrían caer entre 5% y 13% durante el próximo ejercicio.

Por qué las acciones de la Novo Nordisk caen Las cifras están muy por debajo de lo esperado por los analistas, que habían pronosticado un ajuste más moderado. La advertencia tomó por sorpresa al mercado porque fue comunicada antes de lo habitual, lo que intensificó la reacción negativa entre los operadores.

Uno de los factores clave detrás de esta perspectiva más débil es la presión sobre los precios en el mercado estadounidense, donde Novo acordó reducir el costo de sus productos para hacerlos más accesibles, una medida que, si bien puede ampliar su base de pacientes, también reduce los márgenes.

Puesto 5. Novo Nordisk. Las acciones de Novo Nordisk se desplomaron luego de que la empresa reportara una guía financiera más débil de la esperada por el mercado. Además, la expiración de patentes y la proliferación de versiones genéricas o “compuestas” de semaglutida están erosionando su cuota en mercados importantes. A pesar de este contexto desafiante, la empresa registró resultados positivos en 2025. Sus ventas netas aumentaron alrededor de 6,4% con respecto al año anterior, con incrementos en las ventas tanto de Ozempic como de Wegovy. Alta competencia Sin embargo, el crecimiento logrado no es suficiente para contrarrestar las expectativas más bajas para el año que viene, lo que impactó directamente en la valoración de sus acciones. La caída en bolsa también se da en un momento de intensa competencia en el mercado de tratamientos para la obesidad. Rivales como Eli Lilly vieron aumentos significativos en sus ventas de fármacos similares, lo que intensifica la presión sobre Novo Nordisk para mantener su posición dominante. Este panorama complicado llevó a algunos inversores a reevaluar sus expectativas sobre la compañía, cuyo valor de mercado sufrió pérdidas sustanciales respecto a sus niveles máximos.

Temas Acciones

Farmacéuticas

empresa