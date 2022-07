Javier Timerman: "Es imposible para una economía funcionar con incertidumbre"

"Para calmar esta situación, lo primero que se necesita es llegar a acuerdos, relanzar el Gobierno, tomar decisiones fuertes y buscar convencer a la gente para intentar cambiar esa dinámica que hace que la gente esté pensando minuto a minuto qué va a pasar con el dólar y con la inflación. Ese es el principal desafío y es lo que los inversores estaban mirando desde que asumió el Gobierno”.

“Que hayan hablado el presidente y la vice ayer es claramente mucho mejor a que no hayan hablado, pero toda la expectativa que hubo sobre Sergio Massa, alguien que tiene mucho vínculo con los inversores y con el establishment político, alguien tiene que explicar si sigue o si no, porque todas esas cosas crean incertidumbre. Es imposible para una economía funcionar con incertidumbre. Reconozco que hubo esfuerzos y que es positivo que Cristina Fernández vaya a Olivos, pero tienen que salir con más, tienen que explicar más lo que pasó y explicar cuál es el plan económico, qué es lo que le van a pedir a Silvina Batakis”, agregó en Ruleta Rusa.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

“Hoy en día, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es secundario. Creo que el Fondo no está en condiciones de soltarle la mano a la Argentina y no se va a involucrar en una carrera electoral. Alberto Fernández tiene que plantear algo contundente, es decir qué tipo de plan económico a nivel local está buscando; el FMI se va a acomodar si el plan es medianamente razonable. Pero la realidad es que no hay plata para aumentar el consumo, no hay reservas para aumentar la producción y no hay financiamiento para mantener este déficit fiscal. Entonces, se tienen que sentar el presidente y la vicepresidente con la ministro de Economía y hablar sobre qué nivel de inflación están dispuestos a tolerar, cuánto quieren bajar el gasto o enfriar la economía. Es lo que hace un ministro de Economía con su equipo”.

“Los mercados tienen una dinámica propia, operan constantemente y hay que tomarlos en cuenta. No hay que pensar en los mercados para hacer un plan económico, pero sí hay que tomarlos en cuenta, y si se tarda y no se toman decisiones, se está en una situación de debilidad, eso es lo que interpreta el mercado”.

“Hay un Gobierno atravesando una situación difícil, y que no pueda ni organizar una conferencia de prensa para comunicar el cambio de ministros en Economía, tiene un impacto en la conducta de la gente y en los mercados. Por eso, cuando hay crisis, en los países se toma en cuenta a la población y se hacen anuncios que tranquilizan a la población. Espero que el presidente empodere a la nueva ministra de Economía y que ella muestre rápido un plan porque la semana pasada casi no se puede financiar el Gobierno”.