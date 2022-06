Sombrío pronóstico de dos gurúes de EEUU: 50% de probabilidad de recesión y un "crash" en los mercados

El CEO de Morgan Stanley, James Gorman advirtió que ve un 50% de probabilidades que haya una recesión en Estados Unidos. “Era inevitable que esta inflación no fuera transitoria, era inevitable que la Reserva Federal tuviera que actuar más rápido de lo que estaba proyectando”, dijo el lunes en la conferencia Morgan Stanley US Financials, Paymens and CRE. “Había un riesgo legítimo de recesión. Solía pensar que era alrededor del 30%. Probablemente sea más cercano al 50% ahora, no el 100%. Conviene ser un poco cauteloso”.