¿Murió la "Mervaleta"? El mercado atento a si llegó el fin del rally de las acciones

Ayer el S&PMerval finalizó la jornada cediendo 4,01% a 1.060.581,14 puntos, lo que por sí no parece demasiado (desde la primera vuelta eleccionaria el 23 de octubre último, en 10 ruedas el Merval retrocedió más que ahora), pero si pasamos esto a dólares, estamos hablando de una caída de 10,01% de la mano del 6,67% que “voló” el billete, cerrando en un récord nominal de $1.120.

Así escribía tan solo ayer: “Si esto significa algo, es que el rally por el que transitan las listadas nacionales -que puede continuar por mucho o poco tiempo, no lo sé- tiene una naturaleza extremadamente “frágil” pudiendo “romperse” de un instante para otro, no permitiendo que ni siquiera los más “vivos” (los que compran acciones a sabiendas que están “caras”, pero confiados de poder “enchufárselas a los “sonsos” a un precio más elevado y antes de que todo explote) puedan desarmar sus posiciones sin sufrir graves daños”.

Terminando: “Así que, amigo lector, por favor tenga mucho cuidado”. Siendo la situación general del país y nuestra plaza la misma ayer, que la de hoy, o la de un día atrás, la realidad es que el rally bursátil por el que transitamos desde mediados de noviembre bien puede proseguir, o en una de esas, ayer marcó su final. Yo no lo sé.

Ayer el S&PMerval finalizó la jornada cediendo 4,01% a 1.060.581,14 puntos, lo que por sí no parece demasiado (desde la primera vuelta eleccionaria el 23 de octubre último, en 10 ruedas el Merval retrocedió más que ahora), pero si pasamos esto a dólares, estamos hablando de una caída de 10,01% de la mano del 6,67% que “voló” el billete, cerrando en un récord nominal de $1.120. Es entonces en moneda dura donde las cosas comienzan a ponerse algo turbias, ya que se trata de la mayor caída desde el día de la elección, la octava desde que asumió Alberto Fernández en 2019 y la onceava mayor desde que asumiera Mauricio Macri en 2015.

Estrictamente esto no sugiere nada extraordinario, pero aun así no significa que no debamos prestarle atención. Es que desde la elección de Héctor Cámpora en 1973 solo dos presidentes experimentaron mermas semejantes o mayor en los primeros 30 días de su gestión: Raúl Alfonsín (con dos) y Carlos Menem en su primera presidencia (con una). Como sea es claro que el entusiasmo con el que se inició el año, esta semana encontró -por el motivo que sea, y tenemos muchos para esgrimir un coto. El operado ayer en acciones se redujo a $19.195 millones, 13% abajo del diario para lo que va del mes, repartiéndose entre 27 sociedades que finalizaron en alza y 36 que lo hicieron a la baja.