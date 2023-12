Plazo fijo: depósitos cayeron casi 10% desde el balotaje y pierden atractivo por la alta inflación

La tasa nominal anual (TNA) al día de hoy es del 133% y la tasa efectiva mensual (TEM) es del 11%, que es lo que paga un plazo fijo por mes, por lo que ya con el dato de inflación de noviembre (12,8%), el ahorrista perdió contra la dinámica de precios en el penúltimo mes del año. El panorama no es para nada alentador para los próximos 100 días para las colocaciones en pesos. No solo las palabras de Milei lo confirmaron, sino que las medidas que lanzó el Ministerio de Economía de "urgencia", que incluyeron una devaluación de la moneda local del 54%, profundizarán la caída progresiva de ese instrumento.

Asimismo, el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) prevé para diciembre que la tasa BADLAR de bancos privados esté en 143,5%, equivalente a una tasa efectiva mensual de 11,8%. Para enero, esperan una suba de la tasa de interés, que llegará hasta 149,7% TNA, equivalente a un rendimiento mensual de 12,3%. Así, con la inflación proyectada, los plazos fijos se configuran como los grandes perdedores en materia de instrumentos de inversión, por lo menos, durante los primeros 100 días del gobierno libertario.

Plazos fijos: ¿a cuánto tiene que subir la tasa?

Los analistas consultados por este medio coinciden en que, en el corto plazo, es de esperar que los plazos fijos continúen en fuga y migren a otros instrumentos, como el dólar. "Ante una inflación tan alta como la esperada, la tasa de interés de contención debería ser una TEA del alrededor de 800%, algo que no parece descabellado en este punto", sostiene Joel Lupieri, de EPyCa Consultora.

En esa misma línea se expresa el economista Federico Glustein, quien plantea un escenario similar para el rendimiento de los intereses al señalar que, si la inflación es del 20%, "la tasa mensual mínima debiera estar fijada allí y, en consecuencia, el número anualizado no puede ser menor a 790% (TEA), para que sea rentable todo el período, aunque, pensando en que la inflación va a bajar, lo más seguro es que la tasa suba por lo menos 2.000 puntos básicos en un comienzo para intentar sostener el plazo fijo", asevera Glustein.

plazo-fijo-inversiones-interes.jpg Depositphotos

Asimismo, Glustein señala que un gran número de ahorristas dejará de renovar sus posiciones en pesos para utilizar esos fondos en pagos y consumo, puesto "que bajará el ingreso general". Para Salvador Vitelli, de Romano Group, también seguirá la tendencia de desarme de plazos fijos y esto se dará con los bancos rotando de pases a Letras de Liquidez (LELIQS) porque el Gobierno decidió bajar la tasa de los primeros para fomentar la migración a las segundas, que son instrumentos de más largo plazo. Eso, bajo su mirada, se traduce en una mayor presión sobre precios y activos financieros.

Y, en ese contexto, Gastón Lentini, asesor de inversores, en una nota a sus clientes aconsejó literalmente "no renovar las colocaciones". Para el analista, el "plazofijista" la va a pasar mal, puesto que "no le va a ganar ni a la inflación, ni al dólar". Una vez más, "si tiene conocidos allí, sugiero, les recomienden, no renovarlos", sostiene el analista en su reporte.

Así las cosas, es recomendable migrar a otros instrumentos, puesto que el plazo fijo ya no es atractivo y el Gobierno no tiene interés en que los ahorristas renueven sus colocaciones en pesos, al no ajustar la tasa de política monetaria no hay incentivos para sostenerse en esas posiciones.