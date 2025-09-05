El riesgo país superó los 900 puntos básicos y los ADRs bajan en la jornada previa a las elecciones en PBA







El panel líder de BYMA retrocede en el marco de la incertidumbre electoral y ante la fuerte presión monetaria del Gobierno para frenar el tipo de cambio.

La bolsa porteña opera a la baja este viernes.

Las acciones argentinas operan con mayoría de bajas este viernes en Wall Street, al tiempo que el S&P Merval cae, mientras los bonos en dólares operan mixtos, frente a la máxima cautela inversora en la última jornada antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El riesgo país alcanzó los 901 puntos, su nivel más alto en casi 5 meses.

El panel líder de BYMA cede 0,9% a 1.973.050,24 unidades, con bajas lideradas por las acciones de Banco BBVA (-3,8%); Aluar (-3,6%); y Central Puerto (-2,1%).

En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizan mayoría de retrocesos, liderados por Banco BBVA (-3,7%); Edenor (-2,8%); y Cresud (-2,5%). En constraste, IRSA avanza un 1,9% y Telecom lo hace un 0,4%.

"Cuanto más cerca nos encontramos de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, es lógico que la volatilidad aumente para los activos locales, en especial para los de renta variable", advirtieron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Desde Grupo SBS señalaron que en esta última jornada previa a las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, "el ojo pasa por la dinámica de las principales variables macro", con la novedad conocida el día de ayer, de que los depósitos del Tesoro en dólares en el BCRA cedieron u$s238 millones en el día de anuncio de participación de este en el MULC.

Asimismo, teniendo en cuenta la variación de depósitos en pesos y utilizando el tipo de cambio de ese día, estimaron que la intervención del martes estuvo en torno a los u$s200 millones. "Durante el día de ayer, varias fuentes de mercado apuntaron a otra jornada de alta participación del Tesoro en el MULC vía ventas, algo que habrá que corroborar de forma oficial con las series del BCRA en pocos días", añadieron. Bonos y riesgo país Por otro lado, los bonos en dólares operan mixtos, con incrementos de hasta 1,1% y caídas de hasta 0,7%, como es el caso del Global 2038 y el Global 2029, respectivamente. El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 4 de septiembre mostró un valor de 901 puntos básicos y arrojó un retroceso del 0,6% con respecto al registro anterior, para marcar un nuevo máximo desde el 8 de abril.