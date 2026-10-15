¿Se encamina la industria de los semiconductores hacia un desplome monumental?

La demanda de chips para IA impulsó ventas y beneficios récord, pero la concentración de la producción y el avance de las inversiones reavivan los temores sobre una eventual caída del sector. Los contratos a largo plazo podrían trasladar parte del impacto a los compradores.

Durante más de cuatro décadas, la industria de los semiconductores se ha regido por dos leyes tan fiables como cualquiera de las leyes de la física. La primera es que el número de transistores, los diminutos interruptores grabados en un chip, no deja de aumentar. La segunda es que todo auge termina en una caída. La primera, que hace que los chips sean más potentes, goza de excelente salud. Los procesadores más avanzados para inteligencia artificial contienen más de 200.000 millones de transistores, y la industria considera que podrá incluir un billón para finales de la década. La segunda está empezando a generar inquietud sobre cuánto durarán los buenos tiempos.

La industria está acostumbrada a los auges, pero no a uno como este. La inteligencia artificial ha creado una demanda insaciable de los chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA . En el primer semestre de 2026, las ventas de semiconductores crecieron interanualmente más rápido que en cualquier otro momento desde la década de 1980 . Este mes, TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, informó su sexto trimestre consecutivo de beneficios récord; Samsung Electronics, un peso pesado surcoreano del sector de los chips, informó el cuarto.

Sin embargo, los inversores están cada vez más nerviosos. A pesar de los resultados extraordinarios y las previsiones optimistas, un índice de las principales empresas de semiconductores ha caído más de un 10% desde el 6 de octubre. Sus temores no se vieron aliviados cuando, el 12 de octubre, Hock Tan, director de Broadcom, una importante empresa de diseño de chips, comparó a muchos inversores en el negocio de la IA con apostadores en un casino que "no tienen ni idea" de en qué están invirtiendo.

Casi todo el crecimiento previsto para la industria depende de los chips para IA, lo que la convierte en una enorme apuesta por esta tecnología. Si esa apuesta sale mal -y el "superciclo", como algunos han empezado a llamarlo, llega a su fin-, ¿sufrirán los fabricantes de chips una caída tan vertiginosa como el auge? Hay razones para pensar que no.

A medida que la industria de los semiconductores ha crecido, la fabricación se ha concentrado mucho más. La mayoría de los diseñadores de chips, como Nvidia, cuyas unidades de procesamiento gráfico han impulsado el auge de la IA, no fabrican su propio silicio. Tampoco lo hacen las empresas de software como Google y OpenAI, que también han comenzado a diseñar procesadores para IA. En cambio, dependen de las fundiciones y, en particular, de una. A principios de la década de 2000, unas 25 empresas podían fabricar los procesadores más avanzados. Hoy pueden hacerlo cuatro, y TSMC fabrica casi todos los de gama alta.

Los chips de memoria, que también son fundamentales para la IA, han seguido el mismo camino. Más de 20 empresas fabricaban chips de memoria avanzados en 1990. Ahora solo tres —Samsung, SK Hynix y Micron— fabrican casi todos. China ha incorporado nuevos participantes tanto en el mercado de los procesadores como en el de los chips de memoria, pero, al no tener acceso a las herramientas más avanzadas para la fabricación de chips, siguen por detrás de la frontera tecnológica.

La consolidación ha permitido que unos pocos fabricantes de chips dominantes marquen el ritmo de la expansión y dicten las condiciones en las que venden. Están invirtiendo fuertemente para aprovechar el auge. Se espera que el gasto de capital de TSMC alcance aproximadamente los u$s62.000 millones este año, más de una vez y media lo invertido en 2025. Para el próximo año, los analistas prevén que ronde los u$s76.000 millones. Los fabricantes de memorias también han aumentado sus inversiones.

Aun así, sus desembolsos son modestos en comparación con los ingresos extraordinarios generados por la IA. Se espera que el gasto de capital de TSMC, como proporción de sus ingresos, caiga del 44% en 2023 al 36% este año. Además, las inversiones se financian con el efectivo que generan los fabricantes de chips, en lugar de recurrir al endeudamiento. Este año, las ampliaciones de capacidad de TSMC consumirán algo más de la mitad de su flujo de caja operativo, y las de Samsung, apenas una quinta parte. Las deudas de estos fabricantes de chips parecen modestas frente a sus crecientes reservas de efectivo.

Los fabricantes están disfrutando de un "entorno de precios muy favorable", según Bill Wiseman, de McKinsey, una consultora, y tienen todos los motivos para acompasar su expansión a fin de preservarlo. La DRAM, un tipo de memoria utilizada en casi todos los dispositivos electrónicos, cuesta aproximadamente seis veces más que a principios de 2023. TSMC no ha reducido el precio de su proceso de fabricación de tres nanómetros, que lanzó a finales de 2022, aunque un proceso normalmente se abarata después de un par de años. El ritmo de expansión de la capacidad también se ha visto obstaculizado por el hecho de que muchas de las nuevas instalaciones de fabricación de chips se están construyendo en Estados Unidos, donde la construcción tarda «aproximadamente el doble de tiempo», según Wiseman.

La consolidación también ha dado a los fabricantes de chips mayor poder de negociación, lo que modifica quién soportará la carga de una eventual desaceleración. Hasta hace poco, la memoria se vendía principalmente en el mercado al contado o mediante contratos a corto plazo. Cuando la demanda se debilitaba, los clientes no estaban obligados a seguir comprando y, por lo tanto, los precios se desplomaban. Ahora, con una capacidad escasa y pocos proveedores entre los que elegir, los compradores firman acuerdos con años de antelación y en los términos de los vendedores. Nvidia se ha comprometido a destinar más de u$s250.000 millones a garantizar el suministro y los componentes hasta enero de 2029. En septiembre, Micron afirmó que los acuerdos de «compra obligatoria o pago», en virtud de los cuales los clientes deben comprar los volúmenes acordados o pagar de todos modos, habían asegurado el 35% de sus ingresos hasta 2030, con compromisos por valor de u$s32.000 millones, la mayoría de los cuales incluyen depósitos en efectivo. Estos pagos anticipados ayudan a financiar nuevas fábricas. También trasladan al menos parte del riesgo de una caída a los compradores.

El fin del auge de la IA seguiría causando mucho daño a los fabricantes de chips. Si el gasto se estanca, los precios caerán, los beneficios se reducirán y las estratosféricas cotizaciones bursátiles volverán a tocar tierra. Los clientes intentarán renegociar los contratos que se firmaron en el punto más alto del mercado. La segunda ley de la industria de los semiconductores sigue vigente. Esta vez, sin embargo, los clientes también sufrirán las consecuencias de la resaca.

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