Acciones y bonos argentinos rebotaron hasta 40,5% en octubre, de la mano de Wall Street

"Las señales provenientes de la inflación no son muy auspiciosas, por lo menos para las economías desarrolladas, ya que vienen mostrando signos de resiliencia que puede terminar permeándose a expectativas de inflación", sintetizó Balanz.

Los operadores estaban atentos a los mercados brasileños tras el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el mandatario argentino, Alberto Fernández, viajó a visitar el lunes a San Pablo.

El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 1,42%, a 149.938,32 puntos, como cobertura inflacionaria, para acumular en octubre un avance del 7,8% gracias al interés en papeles energéticos y financieros.

Las mejores empresas del mercado local durante este mes fueron YPF, que registró una contundente suba del 22,1%, seguida por la energética Transportadora Gas del Sur, con un alza del 17,1%, mientras que el podio lo cierra Transportadora Gas del Norte con un crecimiento del 13%.

"Octubre continuó con la tendencia alcista del mes pasado, finalizando con saldo positivo impulsado principalmente por YPF, que logró trepar más de 20%. Sector de utilities mostró varios exponentes entre los mejores, destacando a Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Central Puerto y Transportadora de Gas del Norte", destacaron desde Tavelli Inversiones y Mercados.

Acciones argentinas en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron operaron dispares este lunes. Entre las alzas se destacaron los papeles de Loma Negra (+2,9%); Banco Macro (+2,6%) y Transportadora de Gas del Sur (+2,4%). Asimismo, en octubre cerraron con alzas de hasta 19,9% de la mano de Tenaris, seguidas por las de YPF (19%) y las de Corporación América (+18,2%).

"El contexto de fondo sigue siendo desfavorable", subrayó Delphos Investment. "El Gobierno sigue enfrentando dificultades en la administración de reservas, que colisiona con el nivel de actividad en forma creciente".

Respecto al nuevo régimen de importaciones (SIRA), una fuente oficial aclaró que los importadores pueden usar dólares propios, aunque "las empresas no pueden hacer 'Formación de Activos Externos', por eso no puede comprar dólares 'MEP' para después ir a importar. Está pensado para operaciones puntuales, no sirve ni para importar insumos ni para bienes de consumo".

Recuperación de Wall Street

Luego de dos meses muy negativos para los mercados de Estados Unidos, en octubre los principales índices bursátiles de Nueva York registraron una contundente reacción alcista y el S&P 500 pudo recuperar una buena parte de lo perdido, cerrando el mes con una variación positiva del 7,99%.

De esta manera, el principal selectivo de referencia en los Estados Unidos registró su segundo mejor desempeño mensual del año.

En el caso del Nasdaq 100, el popular índice de las empresas tecnológicas, el repunte fue más débil y alcanzó un 4,15%. Lo que se explicó en buena parte debido al contexto adverso del sector, lo que se vio evidenciado en una débil presentación de resultados de las “Big Tech” con la excepción de Apple.

Por su parte, el Dow Jones continúa siendo el selectivo más sólido del año y en esta ocasión finalizó el mes con una histórica apreciación del 13,96%, algo que no sucedía desde enero de 1976, según informaron desde Invertir Online.

Bonos y riesgo país

En el mercado de la renta fija, el mes de octubre se caracterizó por la suba de los bonos soberanos en dólares y poca demanda por instrumentos en pesos, reflejado especialmente en la curva CER.

Los bonos soberanos, tanto los Ley Local (LL) como Extranjera (LE), registraron una fuerte alza en su cotización en octubre de 11,2% y 8,1% en promedio respectivamente.

En ese marco, los bonos en dólares que más subieron en octubre fueron: el Global 2035 (+13,1%); el Global 2041 (+11,9%) y el Global 2038 (11,8%).

Sí bien no hubo noticias macroeconómicas ni cambios concretos en las perspectivas hacia adelante que pudiesen haber motivado la suba, desde Invertir Online destacaron que "el armado de posiciones se dio en un contexto donde las paridades se encontraban en valores históricamente bajos".

"Por lo tanto, entendemos que este aumento en la demanda (reflejado en los precios) fue causado por actores que buscaron posicionarse ya pensando en 2023 y un posible “trade electoral” y no tanto causado por un cambio actual de perspectivas", añadieron.

Por su parte, desde Grupo SBS destacaron que los bonos soberanos dollar-linked mostraron buena demanda y cerraron con subas promedio de 1,5%, concentrando el volumen el T2V2 (+0,35%).

"En todo octubre los dollar-linked corren suerte dispar: mientras el tramo corto subió 1,5%, el tramo largo perdió 1,4%. Los duales mientras tanto se alzaron 1,5% concentrándose el volumen en ambos extremos de la curva (TDJ23 y TDF24), acumulando en el mes subas promedio del 0,6%", detallaron.

Finalmente, indicaron que la deuda CER, al igual que a lo largo de todo el mes, operó mixta: mientras el tramo corto de leceres y bonceres subió un 0,4% en promedio, el tramo largo perdió un 0,7%. En el acumulado mensual el tramo corto se alzó un 5%, al tiempo que el tramo largo cayó un 6%.

En tanto, en un contexto complejo y a la espera de un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal, el riesgo país medido por el banco JP.Morgan subió 63 unidades, a 2.617 puntos básicos y terminó octubre con un descenso de 195 unidades tras tocar los 2.812 puntos.