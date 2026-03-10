Argentina Week: Pablo Quirno presentó al país como "un socio confiable" y "referente en la apertura económica"

El canciller participó del acto de apertura del evento que tiene al país como centro de las miradas de empresarios. En ese marco, aseguró que, debido a las reformas que lleva adelante el Gobierno, Argentina se convertirá en "una verdadera avenida de inversiones".

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, disertó este martes en la apertura de la Argentina Week , en la ciudad de Nueva York, EEUU, donde presentó al país como "un socio confiable" para los empresarios y una referencia a nivel global en términos de apertura económica, lo que, según dijo, abre las puertas para que se convierta en "una verdadera avenida de inversiones" . El Gobierno apuesta a la llegada de capital extranjero para la sustentabilidad del modelo libertario.

El canc i ller dijo presente en el evento que tuvo al presidente Javier Milei como principal orador. Lejos de tildar al empresariado argentino de "prebendarios" como decidió hacer el mandatario libertario, Quirno hizo hincapié en resaltar las transformaciones que lleva adelante la gestión nacional para favorecer las condiciones de inversión.

"Ante inversores y empresarios líderes de Estados Unidos presenté los activos de una Argentina que, tras dos años de profundas transformaciones y de construir sólidos pilares macroeconómicos, hoy se posiciona como una de las grandes oportunidades de inversión a nivel global", resaltó el funcionario nacional, otrora secretario de Finanzas durante la primera parte del gobierno de Milei.

En una publicación en su cuenta de "X", el jefe de la cartera de asuntos exteriores destacó también las palabras del CEO de J.P. Morgan en el inicio de la Argentina Week. "Las palabras Jaime Dimon en la apertura lo reflejan con claridad: el gobierno de Javier Milei es un ejemplo a nivel mundial de 'cómo arreglar un país'" , continuó Quirno.

ARGENTINA: CREANDO LAS CONDICIONES PARA QUE LA INVERSIÓN PROSPERE Junto al Presidente @JMilei participé en la apertura del Argentina Week. Ante inversores y empresarios líderes de Estados Unidos presenté los activos de una Argentina que, tras dos años de profundas… pic.twitter.com/IMaKx9Ygw9

Al enumerar los activos más importantes, señaló que el país tiene "ventajas competitivas" en sectores estratégicos "de alta demanda" como "energía, minerales críticos, economía del conocimiento y agroindustria" que, según afirmó, permitirán a la Argentina posicionarse "como un socio confiable en la reconfiguración de las cadenas globales de valor".

En el marco de las discusiones globales sobre el rol de China, la guerra de Rusia en Ucrania y la avanzada de EEUU sobre Irán que ponen presión sobre los mercados internacionales, el canciller no dudó en asegurar que una apertura económica es tan importante como "una política exterior basada en los valores de las democracias occidentales". Ambos factores, dijo, abren "una verdadera avenida de inversiones y alianzas estratégicas".

Sobre el final, enfatizó sobre el plan de reformas estructurales que puso en marcha Milei en 2023. "El proceso de cambio iniciado hace dos años posiciona a la Argentina como un referente global en apertura económica y un aliado confiable para el mundo libre", cerró.

JAVIER MILEI EN NUEVA YORK Javier Milei, protagonista en la apertura de la Argentina Week. Presidencia

Una nueva crítica de Javier Milei a los empresarios argentinos en la Argentina Week

Más temprano, en su discurso en la Argentina Week 2026, un encuentro orientado a presentar al país ante fondos de inversión y referentes del sistema financiero global, el presidente Javier Milei defendió su programa económico, cuestionó a sectores del empresariado local y buscó reforzar el mensaje de que su gobierno impulsa un esquema promercado.

“No somos antiempresa”, afirmó Milei ante inversores y ejecutivos internacionales, aunque inmediatamente criticó a parte del empresariado argentino al que acusó de haber sostenido durante años un sistema de privilegios ligado al poder político.

En ese sentido, apuntó contra algunos de los principales industriales del país. El Presidente calificó a Paolo Rocca y a Javier Madanes Quintanilla como “empresarios prebendarios”, y sostuvo que determinadas industrias del sector privado mantuvieron durante décadas una relación de dependencia con la política. “Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, volvieron a ir en contra de los argentinos”, afirmó el mandatario, en una de las declaraciones más duras de su exposición.

“El objetivo de nuestro gobierno es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, afirmó el mandatario. En ese sentido, sostuvo que las decisiones de política pública deben respetar determinados límites éticos.

jamie dimon y milei Javier Milei junto a Jamie Dimon.

El respaldo del CEO de J.P. Morgan a Javier Milei

Dentro de ese marco, el jefe de Estado argentino recibió una catarata de elogios de parte del CEO de J.P. Morgan, quien además de destacar sus políticas económicas, aseguró que el libertario "tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país" y dijo que es "un ejemplo sobre cómo arreglar un país".

Previo a que hable Milei, el ejecutivo de uno de los bancos más importantes del mundo destacó las medidas adoptadas por La Libertad Avanza para encausar la macroeconomía y bajar la inflación. "Trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales", dijo Dimon a modo de síntesis.

En ese sentido, destacó que, además de abrirse a los mercados de capitales, Milei “tiene el control del banco central” y logró bajar la inflación “a algo así como el 2′% mensual”, lo que definió como “un milagro”.

“Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero", celebró.

En el marco de la semana de Argentina, afirmó que le gustaría que las medidas implementadas por Milei pudieran ser “un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”.