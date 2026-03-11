Donald Trump y Jeffrey Epstein al estilo Titanic: apareció una estatua en EEUU y desató la polémica

En el diseño, el mandatario estadounidense y el magnate financiero aparecen como los protagonistas de la aclamada película. Se trata de una ironía por el vínculo entre ambos.

Artistas crearon una estatua de Trump y Epstein al estilo Titanic.

El centro de Washington DC amaneció con una intervención artística que rápidamente captó la atención de turistas y transeúntes. Una estatua dorada de casi 3,6 metros de altura fue instalada en el National Mall , representando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , junto al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein , recreando la escena más icónica de la película Titanic .

Las figuras aparecen en la clásica pose de los protagonistas Jack y Rose , ubicadas en la proa del transatlántico. La imagen, convertida en símbolo de la cultura pop, fue utilizada aquí con un tono satírico para generar una crítica política.

La obra incluye además una placa en su base que describe irónicamente la pieza como un homenaje a una supuesta “historia de amor” basada en viajes de lujo, fiestas escandalosas y secretos compartidos .

La instalación fue acompañada por diez pancartas con fotografías de Trump y Epstein juntos durante eventos sociales de las décadas de 1990 y 2000 . Las imágenes están acompañadas por el lema “Make America Safe Again” (“Hacer a Estados Unidos un lugar seguro nuevamente”) y por una versión modificada del sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos .

El objetivo de la intervención, según sus creadores, es provocar incomodidad en el poder político y reabrir el debate público sobre la relación entre ambos personajes.

La estatua fue diseñada a modo de protesta.

El grupo detrás de la obra

La instalación fue realizada por The Secret Handshake (“El Apretón de Manos Secreto”), un colectivo de artistas anónimos que ya realizó intervenciones similares en el mismo lugar.

En septiembre de 2025, el grupo instaló una obra titulada “Mejores amigos por siempre”, en la que se veía a Trump y Epstein tomados de la mano.

Posteriormente, en enero de 2026, colocaron una réplica gigante de una tarjeta de cumpleaños que Trump habría enviado a Epstein en 2003, un documento cuya autenticidad fue discutida públicamente.

El vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Aunque Donald Trump intentó distanciarse públicamente de Jeffrey Epstein, el tema continúa apareciendo en el debate político y mediático en Estados Unidos.

Las fotografías de ambos compartiendo eventos sociales en el pasado siguen circulando en medios y redes sociales, especialmente tras la publicación de documentos y archivos vinculados a la investigación del caso Epstein.

Las intervenciones artísticas de The Secret Handshake buscan justamente mantener el tema en la agenda pública mediante el uso de sátira política en el espacio público.

Placa estatua Trump Epstein La placa de la estatua. X

Una obra efímera

Según trascendió, el colectivo artístico suele utilizar intermediarios para gestionar permisos temporales ante el Servicio de Parques Nacionales, lo que les permite instalar obras efímeras en el National Mall.

Sin embargo, las fechas de finalización de estas intervenciones suelen ser poco claras o aparecen modificadas en los documentos administrativos. Al igual que ocurrió con las obras anteriores del grupo, se espera que la estatua sea retirada en los próximos días.

Mientras tanto, la escena de Trump y Epstein recreando el momento más famoso de Titanic ya se convirtió en uno de los puntos más fotografiados del centro de Washington, transformando el espacio público en un escenario de crítica política y memoria incómoda.