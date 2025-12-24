Quiénes podrán recibir la AUH de ANSES en 2026 y cuál será el monto de enero + Seguir en









El organismo confirmó quienes quedarán habilitados para cobrar la prestación y cuál será el monto de la misma, tras un aumento del 2,5%.

El monto de la AUH se incrementará un 4,6% interanual. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,5%, tras darse a conocer la línea inflacionaria de noviembre. Este porcentaje aplicará para las asignaciones, las pensiones y las jubilaciones que otorgue el organismo durante enero 2026.

Para consultar cada fecha de cobro, los beneficiarios deben ingresar en mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, y buscar en el calendario de pagos.

auh-infancias.jpg Quiénes pueden acceder a la AUH en ANSES en 2026 La Asignación Universal por Hijo es una asignación de carácter mensual que otorga ANSES por cada hijo menor de 18 años, en el caso de aquellas familias cuyos progenitores se encuentran desempleados, en trabajo informal o cuentan con un trabajo dentro del área del servicio doméstico. En el caso de las discapacidades, no hay límite de edad para recibirlo.

Además de las asignaciones por hijo, el aumento aplica para otras prestaciones como: Embarazo para Protección Social ($ 125.554), Ayuda Escolar Anual ($ 43.089), Nacimiento ($ 73.180), Adopción ($ 437.548) y Cuidado de la Salud (desde $ 125.554).

Monto de la AUH en enero 2026 Durante el primer mes de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) contará con un aumento del 2,5%, que la posicionará en un monto total de $125.554, mientras que la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $ 408.824.

Estos aumentos progresivos comenzaron en marzo 2025, tras la aplicación de la fórmula de movilidad. Gracias a esta fórmula, a través de un decreto de necesidad y urgencia, todas las prestaciones comenzaron a actualizarse por inflación. En enero 2026, con el más reciente aumento, el beneficio llegará a $ 125.554.

