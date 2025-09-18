Una nueva cripto regulada en EEUU busca convertirse en medio de pago cotidiano

La moneda digital podría colaborar con el pago de salarios debido a su estabilidad. Ademásm cumple con los estándares regulatorios más exigentes.

La compañía Tether , referente mundial en el ecosistema de activos digitales, lanzó una criptomoneda regulada en Estados Unidos , denominada USA , que apunta a consolidarse como alternativa digital al efectivo y a los sistemas de pago tradicionales .

La moneda llega respaldada por reservas transparentes y en cumplimiento con los estándares regulatorios más exigentes. Su emisión se enmarca en la Ley GENIUS , recientemente aprobada en Estados Unidos, que regula la creación de stablecoins y marca un avance hacia la convergencia entre innovación financiera y control normativo.

La nueva stablecoin aprovechará la tecnología Hadron by Tether , considerada la plataforma de tokenización de activos reales más avanzada del mercado. Será emitida por Anchorage Digital , el primer banco cripto regulado a nivel federal en Estados Unidos, y contará con Cantor Fitzgerald como custodio de reservas y distribuidor principal.

Al igual que USDC y USDT , la nueva moneda busca posicionarse como una de las preferidas para el pago de nóminas salariales , ya que su valor estable la diferencia de criptomonedas volátiles como Bitcoin o Ethereum.

Las stablecoins también se encuentran bajo el marco del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCa), que comenzó a implementarse en junio de 2024 en los países de la Unión Europea y se completará en 2026.

Este tipo de criptoactivos se consolidaron como una suerte de dólar digital en economías emergentes y en comunidades con acceso limitado al sistema financiero, alcanzando aproximadamente 500 millones de usuarios en todo el mundo.

El liderazgo de Tether en el mercado

Actualmente, USD, el token más popular de Tether, es la stablecoin con mayor adopción global. Su capitalización de mercado supera los u$s169.000 millones, y su volumen de transacciones diarias ya excede al de gigantes tradicionales de pagos como las principales operadoras de tarjetas de crédito y empresas de remesas.

De esta manera, USA se suma a la infraestructura financiera de activos digitales con la meta de expandir su uso en salarios, consumo y transacciones cotidianas bajo un marco regulatorio estricto en Estados Unidos.