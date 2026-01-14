Google alcanza los u$s4 billones de valor en Wall Street y se consolida como el "rey de la IA" + Seguir en









Un factor determinante detrás del salto de Google fue la confianza de los inversores en los avances en inteligencia artificial de la compañía.

Alphabet, la empresa matriz de Google, alcanzó un hito histórico en los mercados financieros al superar por primera vez una capitalización bursátil de más de u$s4 billones en el arranque de la semana, impulsada por un renovado optimismo inversor centrado en su estrategia de inteligencia artificial (IA).

Con este logro, Alphabet se une a un reducido grupo de gigantes tecnológicos, como Nvidia, Microsoft y Apple, que sobrepasaron esa barrera, aunque en el caso de algunas de estas compañías la valoración fluctuó desde entonces.

Google salta en Wall Street El valor de las acciones de Alphabet subió hasta 1,7% y llegó a cotizar cerca de u$s334 por acción, llevando su valor de mercado total a unos u$s4,01 billones en las primeras horas de negociación.

Más tarde, la acción se estabilizó, pero el hito ya estaba registrado. Esta fuerte suba se produce tras un año extraordinario: en 2025, las acciones de Alphabet escalaron aproximadamente 65% y superaron en rendimiento a muchas otras grandes tecnológicas conocidas como "Los Siete Magníficos".

buscador google en argentina Las acciones de Google alcanzaron un récord en Wall Street. La empresa reforzó su posición en la carrera global por la IA con mejoras en su modelo Gemini 3, que recibió fuertes críticas, y con un enfoque renovado en Google Cloud como motor de crecimiento, además de iniciativas para ofrecer chips de IA a terceros. Alianzas poderosas Otro catalizador clave fue la alianza estratégica con Apple. La empresa de la manzana anunció un acuerdo plurianual para integrar la tecnología de IA de Google, incluida la familia de modelos Gemini, en funciones de iPhone como Siri, marcando una colaboración significativa entre dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Este movimiento fue interpretado por los mercados como una validación de la tecnología y liderazgo de Alphabet en IA. Además, el avance de Alphabet en torno a la IA vino acompañado de resultados sólidos en otras áreas de negocio como la publicidad digital y la nube, además de un panorama regulatorio más claro tras una importante decisión judicial en EE.UU. que evitó una división forzosa de su negocio principal. Con este nuevo logro, Alphabet no solo consolida su posición como una de las compañías más valiosas del mundo, sino que también refleja cómo la inteligencia artificial se convirtió en el principal motor del crecimiento y la valoración en el sector tecnológico moderno.