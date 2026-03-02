Wall Street borró pérdidas tras la escalada entre EEUU e Irán: energía y tecnología amortiguaron impacto

El rebote de energía y tecnología moderó la caída inicial por la tensión en Medio Oriente, mientras el salto del petróleo reavivó temores inflacionarios.

Wall Street cerró mixta este lunes 2 de marzo, ya que el alza de las acciones de energía y tecnología, junto con c ompras de oportunidad, ayudó a compensar el impacto negativo de los ataques aéreos estadounidenses contra Irán. Los precios del petróleo se dispararon ante la preocupación por un shock de oferta debido a la posibilidad de una guerra total en Medio Oriente.

En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,15% a 48.904,78 puntos ; el S&P 500 ganó un 0,01% a 6.879,33 puntos ; y el Nasdaq Composite se apreció un 0,36% hasta los 22.748,86 puntos .

Durante el fin de semana, EEUU e Israel lanzaron una serie de ataques contra Irán que causaron cientos de muertes en el país, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei .

Irán respondió con embestidas contra Israel y otros países de Oriente Medio, como Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos .

Este acontecimiento marcó una importante escalada de las tensiones entre Washington y Teherán, especialmente después de que las recientes negociaciones sobre las actividades de enriquecimiento nuclear de Irán resultaran en gran medida inconclusas.

El presidente Donald Trump declaró el domingo por la noche que las operaciones contra Irán continuarán hasta que se alcancen todos los objetivos, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses tras la muerte de tres militares.

Los mercados temen ahora una guerra total en Oriente Medio, especialmente después de que Irán prometiera más represalias por los recientes ataques.

“No empezamos esta guerra, pero con el presidente Trump la estamos terminando”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una conferencia de prensa en el Pentágono el lunes.

“Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la armada; nada de armas nucleares”, aseveró.





“La historia sugiere mantener la inversión tanto en las buenas como en las malas”

“Las escenas que llegan de la contienda en Oriente Medio generan incertidumbre en los mercados financieros. Las embestidas estadounidenses a Irán dispararon los precios del petróleo ante el temor a interrupciones en el suministro, lo que eleva los costos para empresas y consumidores. Esto abarca desde una suba en el precio de llenar el tanque hasta un mayor encarecimiento para las fábricas”, declaró Dan Coatsworth, director de mercados de AJ Bell.

“Si los problemas persisten, el mercado comenzará a preocuparse por nuevas presiones inflacionarias, lo que podría reducir las expectativas de recortes de tasas de interés a corto plazo. Los bancos centrales podrían mantener o incluso subir las tasas en su lucha por reducir la inflación”, añadió. “Si bien estos escenarios estarán presentes, los inversores podrían ir día a día mientras intentan determinar si se trata de un evento breve y repentino o de uno que podría prolongarse durante mucho tiempo”, aseveró Coatsworth.

El especialista subrayó que es importante mantener la calma y no reaccionar de forma impulsiva con las carteras de inversión. “No hay razón para entrar en pánico y vender a la primera señal de problemas. Los mercados están en rojo tras los acontecimientos del fin de semana, pero solo están cediendo una pequeña parte de las ganancias recientes. La historia sugiere que mantener la inversión tanto en las buenas como en las malas es mejor que intentar predecir el mercado”, concluyó.

Acciones de aerolíneas europeas se desploman por el caos en Medio Oriente

El caos en los viajes se extendió por Medio Oriente y más allá, provocando una fuerte caída de las acciones de aerolíneas el lunes, mientras compañías del Golfo ampliaron suspensiones generales de vuelos, generando graves disrupciones en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo.

En Europa, las acciones de las principales aerolíneas se desplomaron ante la preocupación de que el conflicto frene los viajes justo cuando el sector se encamina al crucial período de verano. Deutsche Lufthansa AG, la matriz de British Airways (IAG SA) y Air France-KLM registraron fuertes bajas en la jornada.

Por otra parte, las acciones de Tilray Brands Inc cayeron un 3,4% tras anunciar la adquisición de activos seleccionados de BrewDog por 33 millones de libras. La operación incluye la marca global y la propiedad intelectual de BrewDog, las operaciones de fabricación en el Reino Unido y 11 cervecerías en el Reino Unido e Irlanda.

DBV Technologies subió un 10,7% luego de presentar datos adicionales de su ensayo clínico de Fase 3 VITESSE en la Reunión Anual 2026 de la American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Los resultados mostraron que aproximadamente el 83% de los niños tratados con VIASKIN Peanut Patch aumentaron su dosis desencadenante en el mes 12, frente al 48% del grupo placebo.

En tanto, UniQure NV se desplomó un 32,8% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA) informara que los datos de su ensayo de fase temprana a media de AMT-130, una terapia génica para la enfermedad de Huntington, no respaldarían una solicitud de comercialización.

Anthropic, en problemas con la administración Trump

El Departamento del Tesoro de EEUU manifestó el lunes que está finalizando todo uso de productos de Anthropic, incluida la plataforma Claude, tras una directiva del presidente Donald Trump, según informó Bloomberg.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la decisión en un comunicado, señalando que la medida se tomó por orden del presidente. Agregó que el pueblo estadounidense merece confiar en que cada herramienta del gobierno sirve al interés público y que, bajo la administración Trump, ninguna empresa privada dictará los términos de la seguridad nacional.

El anuncio sigue a la directiva presidencial que ordena a todas las agencias federales cesar inmediatamente el uso de la tecnología de Anthropic. Trump sostuvo que la compañía intentó imponer sus Términos de Servicio al Departamento de Defensa por encima de la Constitución.

Asimismo, anunció un período de eliminación gradual de seis meses para aquellas agencias —como el Departamento de Defensa— que utilizan los productos de Anthropic en distintos niveles.