Wall Street: gurúes ven subas en tecnológicas, pero crece el interés por otros sectores pese a la guerra en Medio Oriente

Analistas ven un mercado aún alcista pero con menor impulso y detectan oportunidades fuera de las grandes tecnológicas. El foco se desplaza hacia energía, materiales y small caps.

Wall Street mantiene una tendencia positiva, aunque co n señales de agotamiento en los sectores que lideraron las subas en los últimos años. En ese contexto, analistas comienzan a advertir sobre el d esempeño de las denominadas “Mag 7” y recomiendan una rotación hacia otros segmentos con mayor potencial.

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Craig Johnson, estratega de Piper Sandler, señaló que el escenario actual es “alcista, pero con ‘m’ minúscula”, y proyectó una suba cercana al 5% para el mercado en lo que resta del año. Sin embargo, consideró que las mejores oportunidades ya no se encuentran en las grandes tecnológicas.

El grupo conocido como “Mag 7” está integrado por gigantes como Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, compañías que explicaron gran parte del rendimiento del S&P 500 en los últimos años y lideraron el avance vinculado a la inteligencia artificial.

Según Johnson, el buen desempeño de estas empresas está ocultando una debilidad más amplia en el mercado. En particular, advirtió que más de la mitad del sector tecnológico acumula caídas superiores al 30% en lo que va del año, lo que técnicamente configura un mercado bajista.

El analista también destacó que incluso compañías con sólidos resultados, como Nvidia, no lograron sostener subas en sus acciones, lo que podría indicar que el mercado comienza a cuestionar sus valuaciones o que el impulso se está debilitando.

En paralelo, alertó que las recientes subas de los índices se dieron con bajo volumen de operaciones, lo que refleja una menor participación de inversores y sugiere que el movimiento estuvo impulsado más por el cierre de posiciones cortas que por nuevas compras.

Wall Street Uno de los bancos de inversión más importantes le quita interés a las 7 magníficas Imagen: Freepik

Energía y small caps, en el radar

Frente a este escenario, Johnson señaló que el liderazgo del mercado comenzó a desplazarse hacia sectores como energía, materiales básicos y servicios públicos, que actualmente muestran un mejor desempeño relativo.

El contexto internacional también influye en esta dinámica. Con precios del petróleo cercanos a los u$s100 por barril, los inversores continúan atentos a la evolución del conflicto en Medio Oriente, un factor que sigue condicionando las expectativas y la confianza del mercado.

En este marco, el estratega recomendó prestar atención a las empresas de menor capitalización, al considerar que ofrecen mejores oportunidades de retorno en comparación con las grandes tecnológicas.

“Hay mejores lugares para ganar dinero en las empresas de menor capitalización”, sostuvo, y llegó a definir a las actuales líderes como posibles “lag 7”, en referencia a un eventual rezago frente al resto del mercado.

Entre las compañías energéticas que se benefician de este contexto se destacan Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips, mientras que en materiales básicos sobresalen firmas como Linde, Southern Copper y Newmont. En el sector de servicios públicos, aparecen nombres como NextEra Energy, Southern Company y Duke Energy.