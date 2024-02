Wall Street: tras la presentación de balances corporativos, ¿qué sigue para las siete magníficas?

Por otro lado, puede no ser una buena noticia para la prensa del mercado, ya que podría señalar el fin de una etiqueta conveniente y pegajosa, " Los Magníficos Siete ".

Los analistas sostienen que no hay que perder de vista el hecho de que las cinco de estas gigantes y ampliamente analizadas empresas ganaron más dinero en el cuarto trimestre de lo que los analistas proyectaron. Eso es obviamente algo bueno. Sin embargo, no es tan importante como se cree si no se comprende realmente cómo funcionan el mercado bursátil.