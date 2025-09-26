Wall Street opera mixto ante mensajes ambiguos desde la Fed y las bolsas europeas suben







El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció aranceles del 100% a los medicamentos de marca importados.

La ambigüedad sobre la trayectoria futura de la Reserva Federal consolidó la incertidumbre en Wall Street. NYSE

Wall Street opera mixtos ante mensajes ambiguos desde la Reserva Federal (Fed), luego de que su presidente Jerome Powell indicara que avanzará con cautela hacia los recortes de las tasas de interés. Los principales índices bursátiles vienen de caer este jueves por tercera jornada al hilo.

Entre los principales índices, el Dow Jones trepa un 0,3%, mientras que el S&P 500 lo hace un 0,1% y el Russell 2000 un 0,2%. En contraste, el tecnológico Nasdaq cae 0,2%.

Las bolsas europeas rebotan desde mínimos de tres semanas este viernes con un impulso de las acciones del sector financiero e industrial. Sin embargo, el golpe a las acciones del sector de la salud tras el último anuncio de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo las ganancias a raya.

El índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 0,37%, mientras que el DAX alemán acompaña con 0,35% y el CAC francés con 0,40%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido también sube, con 0,36%.

En Asia, sin embargo, la tendencia fue la opuesta. En China, la bolsa de Shanghái bajó 0,65%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 1,35% y el Nikkei 225 japonés acompañó con una caída de 0,80%.

wall street mercados nyse.jpg Los índices de Wall Street cerraron a la baja ayer por tercera rueda al hilo. NYSE Wall Street ya se mostraba dispar en la previa El "premarket" de Wall Street no mostraba una tendencia clara. Algunas de las acciones con más volatilidad en la previa son Intel, que subía 4%, mientras que Nvidia, Oracle, Palantir, Apple y Meta registran bajaban de hasta 0,5%. Los índices de Wall Street cerraron a la baja ayer por tercera rueda al hilo. En esta ocasión, debido a los sólidos datos económicos de EEUU y a los posteriores comentarios restrictivos de los banqueros centrales, que en conjunto redujeron la probabilidad de recortes de tipos por parte de la Fed.