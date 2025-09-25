Wall Street vuelve a operar en rojo arrastrado por las bajas de las empresas tecnológicas

En caso de que se consolide, será la tercera jornada al hilo de caídas, aunque se mantendría cerca de su techo histórico, que alcanzó el lunes.

El calendario económico de este jueves volverá a estar marcado por las intervenciones de distintos miembros de la Fed.

Wall Street opera nuevamente a la baja este jueves . Las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( Fed ), Jerome Powell , sobre que las acciones de la bolsa norteamericana están "bastante valoradas" infundieron cautela en los mercados.

De manera similar, las bolsas europeas exhiben caídas generalizas: el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 baja 0,41%, mientras que el DAX alemán cae 0,66% y el CAC francés acompaña con -0,44%. Por fuera de la eurozona está el FTSE de Gran Bretaña, con -0,25%.

En Asia, por su parte, el panorama fue mixto. La bolsa de Shanghái cerró con una leve contracción de 0,01% en China. Mientras, el Hang Seng de Hong Kong registró pérdidas de 0,13%. En Japón, el Nikkei 225 subió 0,27%, por lo que alcanzó un nuevo máximo histórico de 45.754,93 puntos, encadenando seis sesiones consecutivas al alza.

Durante la rueda de este jueves, los principales índices de Wall Street operan a la baja : el índice industrial Dow Jones cae 0,14%, el S&P 500 retrocede 0,40% y el Nasdaq Composite opera con un rojo de 0,52%. En caso de que se consolide, será la tercera jornada al hilo de caídas , aunque se mantendría cerca de su techo histórico de 6.693,75 puntos que alcanzó el lunes.

Entre las acciones con mayor volatilidad, se destacan las caídas de las empresas tecnológicas, Micron, Tesla y Oracle, con bajas de 2%, 2,7% y 3,5%, respectivamente. En la vereda opuesta se ubica Intel, que salta 5,8% durante las primeras horas del día.

Las claves del día en los mercados

El calendario económico de este jueves está marcado por las intervenciones de distintos miembros de la Fed, una situación bastante particular, debido al hermetismo con el que se suele manejar el banco central norteamericano.

Los discursos de los siete funcionarios de la Reserva Federal que comparecerán este jueves se destacan los de John Williams, Austan Goolsbee, Michelle Bowman, Michael Barr, Lorie Logan, Mary Daly y Jeffrey Schmid. El mercado analizará sus declaraciones en busca de pistas sobre las próximas reuniones de octubre y diciembre.

Mientras tanto, también conoceremos el informe del PIB del segundo trimestre de EEUU, los pedidos de bienes duraderos y las solicitudes de subsidio por desempleo semanales.