Martínez dijo que están "asegurados" los fondos para el abastecimiento de gas en el invierno

El caso más preocupantes es el de GNL que la Argentina pagó en 2021 a un valor de u$s 8,5 el millón de BTU y demandó un total de casi u$s 1.100 millones, y en la actualidad por el impacto de la invasión rusa a Ucrania disparó su cotización hasta picos de casi u$s 50 dólares.

"Ante esa volatilidad es muy difícil hacer futurología, hay que ver cómo va a incidir el conflicto y qué decisiones va tomando el resto de la geopolítica y por eso tenemos valores que suben y bajan", agregó el funcionario.

El evento que reúne a toda la cadena industrial del petróleo y el gas se enfoca en las oportunidades que se abren a la Argentina con el aprovechamiento de sus recursos naturales y en las necesidad de incrementar sus capacidades de transporte.

"Hay un mundo de oportunidades en el mediano y largo plazo, como se deben definir las políticas energéticas, pero hay que sostener la previsibilidad, reglas claras y reconstruir la confianza que se había perdido", afirmó Martínez al respecto al mencionar el esperado desarrollo del Proyecto Fénix en la Cuenca Austral y la exploración offshore del Mar Argentino.

El secretario destacó que el incremento de los últimos meses en la producción de gas y petróleo generó el desafío de asegurar el transporte ante los cuellos de botella que encuentran las productoras.