"Nosotros no cogobernamos": gobernadores de JxC se alejan del eje Macri-Bullrich-Ritondo

Blindar la unidad y supervivencia de Juntos por el Cambio como fuerza autónoma, acompañar desde afuera a Javier Milei en las reformas estructurales de la economía sin cogobernar y no censurar a dirigentes del PRO que, a título individual, acepten sumarse al gobierno de La Libertad Avanza. Con esas tres premisas, los Gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron con los legisladores nacionales para analizar la estrategia frente al futuro gobierno de Javier Milei.

La definición de la liga de gobernadores de Juntos, que agrupa a 10 mandatarios provinciales, impacta directamente en Patricia Bullrich, a quien Milei le ofreció sumarse como Ministra de Seguridad, y a Cristian Ritondo, quien aspira a ser designado presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La situación de Bullrich no es cómoda. La ex candidata presidencial había aceptado sumarse al gabinete pero sufrió el veto de Mauricio Macri quien promueve un acuerdo más amplio de cohabitación en el gabinete entre La Libertad Avanza y PRO. Pero el ex Presidente choca con el triunvirato de LLA, encabezado por Guillermo Francos (ministro del Interior), Nicolás Posse (Jefe de Gabinete) y Guillermo Ferraro (Ministro de Infraestructura) más volcados a un entendimiento con el peronismo de centro de Juan Schiaretti y Daniel Scioli.