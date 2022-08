Godard, un humorista adelantado a su tiempo

El Paul de Maupassant era hijo de un senador que se mezcla con la chusma y se enamora de una mujer de baja ralea —son expresiones de entonces—, quien no sólo lo engaña sino que lo hace con otra mujer. Pero lo que para el narrador del siglo XIX era una audacia, acá es otra forma más del humor godardiano. Jean-Pierre Léaud, Chantal Goya y la sublime Marlene Jobert discuten el pop y Bach en los bares del Barrio Latino y se van a vivir juntos. Ni siquiera se plantean que harán un “menage à trois”, es sólo conveniencia. Todos fuman, citan autores, discuten. Y la escena en que Paul, que acá no es hijo de ningún senador sino un estudiante pobretón y, naturalmente, marxista de la Rive Gauche, le pide a los gritos a la mujer que acaba de salir de un bar, y de asesinar a su marido en la calle, que cierre la puerta porque se cuela el frío en el bar, no podrían haberla filmado ni Tati, ni Pierre Etaix, ni ningún otro de los humoristas franceses de entonces. Lo mismo ocurre entre Paul y una prostituta en una estación de subterráneo, con la que se saca fotos en las cabinas automáticas de instantáneas-carnet: “con blusa es una tarifa, sin blusa otra. Hay dos cameos para el aplauso: Brigitte Bardot y Françoise Hardy.

SImultáneamente con el reestreno de “Masculino Femenino” se repuso también otro clásico de la misma época y el mismo cineasta, “Vivir su vida”, con Anna Karina. Un buen fin de semana para los nostálgicos de los 60 y para los más jóvenes que quieran descubrir ambos títulos como se vieron en su momento, en pantalla grande.