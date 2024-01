Gran Hermano: Florencia fue eliminada de la casa

"No imiten el juego que realizó Marcos. Vi a muchos quejándose. ¡Jueguen! Piensen por qué GH los llamó a cada uno de ustedes. Imaginen si están viendo el programa, ¿les gustaría ver lo que ven? ", les dijo del Moro a los participantes en el comienzo de su discurso.

Pero el conductor no se quedó ahí y siguió profundizando: "la posibilidad que tienen hoy es oro. No se quejen al pedo. No es un spa, es Gran Hermano, disfrútenlo, vívanlo, es una experiencia única", concluyó el conductor.

Luego de este discurso inicial, la gala de eliminación se desenvolvió como siempre. Los votos del público decidieron que Florencia Cabrera sea la sexta eliminada del reality más famoso de Argentina.

ssstwitter.com_1705892605933.mp4 El momento exacto en el que Santiago del Moro anunció la eliminación de Florencia. Telefé

El segundo momento de tensión de la jornada se vivió luego de que se anuncien los resultados de la votación. Una vez eliminada, Florencia saludó a todos los participantes antes de irse, menos a Furia, ya que la participante se había ido a festejar a los gritos que Agostina se quedaba en la casa.

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

Ya son 6 los eliminados de Gran Hermano. Desde su comienzo el lunes 11 de diciembre de 2023 ya dejaron la casa Hernán, Alex, Williams, Isabel y Florencia.

Son 17 participantes los que siguen en pie en busca de ganar los 50 millones de pesos. Ellos son: Federico Farias (Big Apple), Zoe Bogach, Alan Simone, Lisando Navarro, Rosina Beltrán, Martín Ku, Lucía Maidana, Denisse González, Emmanuel Vich, Agostina Spinelli, Carla De Stefano, Nicolás Grosman, Juliana Scaglione, Joel Ojeda, Sabrina Cortés, Bautista Mascia y Virginia Demo.