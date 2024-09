El Gobierno justificó el veto a la reforma jubilatoria: "No se dan cuenta el mal que han hecho al sistema previsional"

Asado en Olivos.jpeg La foto compartida por el Gobierno del asado realizado en la Quinta de Olivos.

"Pese a que al principio tuvimos diferencias por la forma en que se trató la ley de reforma de ajuste jubilatorio, les hicimos entender lo que eso iba a ocasionar a futuro, el impacto negativo en los mercados. Obtuvimos el apoyo para que no se pueda insistir en esa ley y una cantidad de votos suficientes para generar en el futuro. No quiere decir en todos los casos, pero sí una posibilidad de diálogo muy clara. El Presidente está muy contento con esto", aseguró.

"Es una tarea que no es habitual en el Presidente. Pero él entiende que, en la situación que tenemos hoy, más allá de todo su convencimiento, la política tiene eso: es una cuestión de números y de convencer al otro. El Presidente se dedicó a la tarea de persuasión", detalló el funcionario oficialista.

Durante sus declaraciones, Francos también defendió la decisión de llevar a cabo la cena y respondió a las críticas esbozadas por la oposición, que apuntaron contra el festejo de los legisladores tras decidir frenar el aumento a los haberes previsionales. "La verdad… me parece una crítica un poco ridícula pero proviniendo del kirchnerismo no me extraña que tengan esos argumentos. Como sabíamos que esa iba a ser la crítica, dejamos en claro que cada uno pagaba su asado. De manera que todos pagamos. No es muy común". Previamente, Adorni había confirmado que cada invitado debía abonar $20.000 para participar.

Francos no solo se defendió sino que apuntó directamente contra el rol de la oposición en el manejo de las jubilaciones: "El kirchnerismo no se da cuenta de sus reiterados fracasos en las políticas sociales, fundamentalmente con jubilados y pensionados. A partir de las moratorias generaron un desastre en el financiamiento del sistema". Y luego, el Jefe de Gabinete concluyó: "No se dan cuenta el mal que han hecho al sistema previsional, a las cuentas públicas de la Argentina, la poca noción sobre cómo se manejan. Han generado un desastre. Cualquier cosa que se haga bien, para ellos está mal hecha".

Por último, el funcionario negó que esto pueda compararse con la foto de Olivos del festejo de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez. “Las críticas que vienen de ese lado y que pretenden asemejar el encuentro de camaradería de ayer, con 80 y pico de diputados y el Presidente, con un encuentro de un cumpleaños de Fabiola, Fernández, los peluqueros y los maquilladores, no tienen nada que ver”, sentenció.

Francos desmintió la interna en el oficialismo

también se refirió a las diferencias que existen con el asesor presidencial, Santiago Caputo y con Karina Milei: "A veces uno tiene diferencias de opinión y las diferencias después se saldan", explicó Francos

Tanto Karina como Caputo son parte de lo que se conoce coloquialmente como el “triángulo de hierro” del Gobierno, el círculo más cercano de confianza del Presidente.

Francos buscó bajarle el tono a la confrontación - que tuvo su punto más álgido cuando el asesor se negó a dar marcha atrás con las restricciones al acceso a la información pública-, y aseguró que la confrontación también tiene que ver con un tema generacional: “hay diferencias de edades también. Santiago es mucho más joven que yo”.