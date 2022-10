Houellebecq encabeza apuestas para el Nobel literario

Es sabido, además, que la Academia no deja trascender su nómina de favoritos. Aquí no es como el Oscar, que limita a un número limitado sus candidatos luego de una preselección. A la fumata sueca siempre la rodeó un aura de misterio, poco explicable, a cargo de un escaso número de integrantes, a quienes hay que suponerles una sapiencia de la literatura universal siempre actualizada. Sin embargo, la palabra “Nobel” no ha perdido su magia, y los editores aguardan con impaciencia que alguno de sus respectivos autores sea el afortunado porque las ventas de sus obras crecen en el acto, al igual que sus traducciones a las lenguas que aún no los tuvieran en su haber.