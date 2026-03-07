Guillermo Coppola recibió el alta y regresó a su casa con tratamiento y secuelas pulmonares + Seguir en









El histórico representante de Diego Maradona fue internado de urgencia el viernes en la Fundación Favaloro y este sábado abandonó la clínica. Un audio de WhatsApp difundido en televisión confirmó su mejoría, aunque advirtió que deberá seguir un tratamiento estricto vinculado a las secuelas del Covid-19.

Coppola sufre secuelas del Covid-19 que sufrió durante la pandemia.

Guillermo Coppola vivió una jornada cargada de incertidumbre y preocupación pública antes de que su voz propia pusiera fin a los rumores. El empresario y panelista fue ingresado de urgencia el viernes a la Fundación Favaloro, institución de referencia cardiorrespiratoria en Buenos Aires, lo que encendió de inmediato las alarmas entre sus allegados, sus colegas del medio y sus seguidores.

La confirmación llegó a través de un canal inesperado pero fiel a los tiempos que corren: un audio de WhatsApp que el propio Coppola le envió a un periodista confirmó que ya se encontraba en su hogar y detalló el procedimiento al que había sido sometido durante la internación.

El estudio realizado fue un cateterismo, una práctica invasiva pero necesaria para evaluar el grado de compromiso pulmonar que padece Coppola. El procedimiento apuntó a determinar con precisión el estado de los pulmones del empresario y orientar el tratamiento que deberá seguir en los próximos meses. Las secuelas que motivaron este estudio tienen un origen preciso: el contagio de Covid-19 que sufrió en 2021 dejó huellas persistentes en su sistema respiratorio que continúan requiriendo monitoreo médico.

Lejos de minimizar el episodio, Coppola fue enfático al señalar que el alta hospitalaria no implica el fin del proceso sino el comienzo de una nueva etapa de cuidados. En su mensaje dejó en claro que seguirá el tratamiento indicado por su equipo médico de manera rigurosa, lo que sugiere que la situación, si bien bajo control, no está definitivamente resuelta y demanda continuidad en los controles.

Lejos de la queja o el dramatismo, agradeció efusivamente el apoyo recibido durante las horas de internación y cerró con un llamado a seguir adelante que generó alivio inmediato entre quienes lo escucharon. A pesar de los problemas de salud, Coppola planea retomar en el corto plazo sus compromisos en radio y televisión.

Secuelas del Covid-19, el hilo conductor de la internación El episodio de este fin de semana no es el primero que enfrenta Coppola como consecuencia del coronavirus. Desde su contagio en 2021, el empresario convive con secuelas pulmonares que no terminan de resolverse y que obligan a controles periódicos. El cateterismo realizado esta vez apuntó precisamente a cuantificar ese daño residual y determinar si el tratamiento vigente resulta suficiente o si requiere ajustes. La elección de la Fundación Favaloro como centro de atención no es casual: la institución es referente nacional en afecciones cardiorrespiratorias y cuenta con la tecnología y los especialistas indicados para este tipo de evaluaciones. La derivación de urgencia refleja que la situación el viernes era lo suficientemente delicada como para no demorar la intervención médica, aun cuando el desenlace resultó, afortunadamente, favorable.

