A 12 años de la desaparición de María Cash, no se registran avances en la investigación

La investigación por la desaparición de la joven diseñadora María del Carmen Cash , ocurrida hace 12 años, en julio de 2011, cuando se la vio por última vez en una ruta de Salta , no registró avances significativos en el último año, aunque desde la justicia federal aseguran que la búsqueda nunca cesó.

Aunque esta compleja investigación, que posee un expediente con más de 100 cuerpos de actuaciones, no se detuvo y la búsqueda no cesó, los voceros indicaron que en el último año no se registraron avances significativos que permitan acercar pistas para esclarecer lo que le sucedió a la joven diseñadora porteña.