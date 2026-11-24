Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi no renovarán sus contratos y se marcharán a fin de año. La dirigencia acusó de deslealtad a Patricio Lombilla y solicitará su expulsión ante el Tribunal de Ética y Disciplina.

Crisis en San Lorenzo: tres juveniles se irán libres y el club pidió expulsar a su representante.

San Lorenzo atraviesa un nuevo conflicto institucional , esta vez vinculado con la salida de tres futbolistas de sus divisiones inferiores. Se trata de Cristian Gallardo, Ramiro Pedroza y Branco Salinardi , jugadores de la categoría 2007 que quedarán en libertad de acción a fin de año, luego de que fracasaran las negociaciones para renovar sus contratos.

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, el "Ciclón" informó que realizó distintas propuestas para extender los vínculos, pero que todas fueron rechazadas por los futbolistas y su representante, Patricio Lombilla . Según la versión de la institución, las partes manifestaron su intención de que los juveniles se marcharan en condición de libres.

La decisión generó un fuerte malestar en la dirigencia, que cuestionó públicamente el accionar del agente. En ese sentido, San Lorenzo anunció que lo declarará "persona no grata" y solicitará ante el Tribunal de Ética y Disciplina su expulsión como socio de la institución, al considerar que actuó de manera desleal contra los intereses del club.

En el comunicado, la institución también detalló las condiciones que se discutieron durante las negociaciones. De acuerdo con la dirigencia, Lombilla planteó una alternativa para que los jugadores quedaran libres, pero que San Lorenzo conservara porcentajes de una eventual transferencia futura .

Sin embargo, desde el club consideraron que esos porcentajes no alcanzaban para compensar los montos correspondientes a los derechos de formación . Por ese motivo, rechazaron la propuesta y no lograron llegar a un entendimiento.

La situación presenta diferencias entre los tres futbolistas. Branco Salinardi es el único que llegó a debutar en la Primera División: lo hizo en 2025 y convirtió un gol frente a Instituto en agosto de ese año.

Por su parte, Cristian Gallardo también despertó interés en el exterior. Según informó San Lorenzo, Palmeiras de Brasil había realizado un sondeo por el volante ofensivo y contemplaba una operación que incluía un porcentaje futuro vinculado con los derechos formativos. En cambio, por Ramiro Pedroza y Salinardi no se registraron ofertas de otros equipos.

San Lorenzo también apuntó contra Lombilla por otro juvenil

El enfrentamiento entre la dirigencia y el representante no se limitaría a los tres jugadores que se marcharán a fin de año. En el cierre de su comunicado, San Lorenzo mencionó otro antecedente relacionado con Lombilla y el defensor Lautaro Montenegro.

Según sostuvo el club, el agente también representa a Montenegro y meses atrás habría realizado gestiones para conseguir su salida de la institución en condición de libre.

Mientras tanto, Gallardo, Pedroza y Salinardi continuarán entrenándose en sus respectivas categorías hasta el vencimiento de sus contratos, previsto para el 31 de diciembre de 2026. Aunque todavía existe margen para retomar las conversaciones, las diferencias entre ambas partes mantienen prácticamente encaminada la salida de los tres juveniles.