La Fiscalía amplió los cargos contra el expresidente en la causa por Ueno Bank. También fueron imputados su hermano Francisco y su cuñada, Rocío Caballero Bosch.

La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña y le atribuyó los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo agravado en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank. La causa también alcanza a su hermano, Francisco Peña, y a su cuñada, Rocío Caballero Bosch, quienes fueron detenidos y quedaron bajo investigación por su presunta participación en operaciones irregulares.

La nueva presentación del Ministerio Público se suma a otros cargos que ya pesaban sobre el exmandatario: lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal . En el caso de Francisco Peña, la Fiscalía también le atribuyó estos últimos delitos y solicitó su prisión preventiva. Para Rocío Caballero Bosch, en tanto, pidió el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La investigación se concentra en una presunta operación inmobiliaria simulada por alrededor de u$s3 millones , vinculada con la firma Pear SRL, relacionada con el entorno familiar del expresidente. Los fiscales sospechan que se utilizaron fondos provenientes del Grupo Vázquez, conglomerado empresario al que pertenece Ueno, y de la firma Itti para financiar la compra de un inmueble rural.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la operación involucró un terreno de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí , en el centro de Paraguay. La propiedad habría sido adquirida por Pear SRL, una sociedad vinculada a Francisco Peña y su esposa, aunque los investigadores sostienen que los pagos no habrían salido de los ingresos propios de la compañía.

El fiscal Christian Benítez describió la operación como una "venta aparentemente simulada". Según explicó, el inmueble terminó siendo pagado con recursos del Grupo Vázquez y de Itti, empresas relacionadas entre sí. La Fiscalía busca determinar si se utilizaron esas transferencias para encubrir el origen de los fondos y dar apariencia de legalidad a la transacción.

Crisis de Ueno Bank: la intervención del banco y la destitución de Peña precedieron la ampliación de la causa. Captura

Uno de los elementos bajo análisis es la estructura societaria de Pear SRL. La firma tenía un capital social de apenas 6 millones de guaraníes, una cifra que, según los investigadores, no resultaría compatible con la adquisición de una propiedad valuada en millones de dólares. También se examinan facturas emitidas por la empresa y movimientos financieros que habrían servido para justificar los desembolsos.

En ese contexto, los fiscales solicitaron el congelamiento de los bienes de los imputados y la prohibición de realizar operaciones sobre sus activos, incluidas las cuentas bancarias de Francisco Peña y Rocío Caballero Bosch. La medida busca preservar el patrimonio mientras avanza la investigación y garantizar una eventual recuperación de fondos.

La crisis de Ueno Bank y la salida de Peña del poder

El caso tomó dimensión política por los vínculos entre la entidad financiera y el entorno del entonces presidente. Ueno Bank informaba tener cerca de 2,94 millones de clientes y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cajas de jubilaciones y de distintas instituciones públicas paraguayas.

La entidad fue intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre, en medio de graves problemas financieros y cuestionamientos sobre el manejo de los fondos. La crisis derivó en una investigación sobre las operaciones del banco y sus vínculos con funcionarios, empresarios y allegados al poder.

El escándalo tuvo consecuencias directas sobre el Gobierno: Santiago Peña fue destituido por el Senado el 6 de noviembre, luego de un juicio político en el que fue declarado responsable de mal desempeño de sus funciones. Desde entonces, la causa penal continuó avanzando y sumó nuevas imputaciones contra el exmandatario y su círculo familiar.

Con la última ampliación, la Fiscalía profundizó la investigación sobre el presunto circuito de fondos y las operaciones inmobiliarias vinculadas con Ueno. Ahora será el juez penal de garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, quien deberá convocar a los imputados para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.