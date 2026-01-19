Un hallazgo médico revela un tratamiento experimental que abre una esperanza a pacientes con un cáncer mortal

Un ensayo clínico mostró que una combinación de inmunoterapia logró que más del 80% de los pacientes siguiera con vida y sin avance de la enfermedad tras casi tres años.

Un nuevo tratamiento experimental contra el mieloma múltiple logró que más del 80% de los pacientes continúe vivo y sin progresión de la enfermedad casi tres años después de recibirlo, un resultado sin precedentes frente al 30% alcanzado por quienes siguieron la terapia estándar, según un reciente ensayo clínico.

El hallazgo representa un punto de inflexión para una enfermedad históricamente asociada a recaídas sucesivas y a un pronóstico cada vez más adverso. Los pacientes incluidos en el estudio padecían una forma agresiva de cáncer de la médula ósea que había reaparecido tras tratamientos previos, un escenario en el que las opciones terapéuticas suelen ser limitadas y con beneficios de corta duración.

El ensayo clínico demostró que quienes recibieron la combinación experimental permanecieron en remisión durante un período significativamente más prolongado que aquellos tratados con el esquema convencional . Mientras que en el grupo de control solo el 30% de los pacientes seguía vivo y sin avance del cáncer , en el grupo que recibió el nuevo cóctel la cifra superó el 80% , un contraste que despertó entusiasmo entre médicos e investigadores.

Recién en el tercer año de seguimiento, los resultados completos permitieron dimensionar el impacto del tratamiento. El estudio fue liderado por el oncólogo Luciano Costa y publicado en diciembre en la revista científica New England Journal of Medicine , una de las más prestigiosas del ámbito médico.

Pese a los resultados alentadores, el tratamiento no está exento de riesgos. El 71% de los pacientes que recibieron la terapia experimental presentó reacciones graves, entre ellas infecciones , y el 7% falleció . En el grupo de control, el 62% sufrió efectos adversos, con una mortalidad del 6% . Aun así, la diferencia en la eficacia abrió un nuevo horizonte en la investigación del mieloma múltiple.

“Estamos entrando en una nueva era en la que esta enfermedad no será sinónimo de muerte”, afirmó Costa, director del Programa de Mieloma Múltiple de la Universidad de Alabama en Birmingham y consultor de Johnson & Johnson, la empresa que desarrolló el cóctel de fármacos y patrocinó el estudio.

El rol de la FDA y la industria farmacéutica

Tras la presentación de los resultados en noviembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se contactó con Johnson & Johnson y luego otorgó a la compañía un “bono” regulatorio para acelerar la evaluación de medicamentos prometedores. La farmacéutica aseguró que la terapia “tiene el potencial de cambiar el estándar de tratamiento” y que, con ajustes en las dosis y la frecuencia, las infecciones graves lograron reducirse.

mieloma-multiple-cancer-medula-osea-huestos-tratamiento-talidomina-investigacion3

El nuevo esquema combina dos fármacos de inmunoterapia ya aprobados de manera individual: Tecvayli (teclistamab) y Darzalex Faspro (daratumumab con hialuronidasa). Ambos actúan redirigiendo el sistema inmunitario para que ataque directamente a las células cancerosas.

Cómo funciona el doble ataque inmunológico al cáncer

Darzalex se une a las células del mieloma y las marca para que el sistema inmune las destruya. Tecvayli, en cambio, conecta esas células malignas con las células T del propio paciente, forzando un ataque directo contra el cáncer. “Combinados, los fármacos dan un golpe doble”, explicó Attaya Suvannasankha, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, quien no participó del ensayo.

Según el especialista, con medidas de apoyo adecuadas “el riesgo de infección es bastante manejable”, aunque advirtió que aún resta definir la dosis ideal y la duración del tratamiento para evitar un agotamiento del sistema inmunitario.

Un impacto concreto en la vida de los pacientes

Para algunos participantes, el ensayo significó un cambio radical. Sally Herring, de 69 años, fue diagnosticada con mieloma múltiple en 2017, atravesó tratamientos intensivos y sufrió una recaída en 2022. Tras ingresar al estudio, tres años después sus análisis de sangre no muestran rastros de la enfermedad. Aunque convive con efectos secundarios leves, continúa trabajando y asegura que hoy el cáncer “ya no es el monstruo que era antes”.

sangre artificial Japón.jpg

Otros avances que refuerzan el optimismo

Los resultados del cóctel Tecvayli-Darzalex se suman a otros desarrollos recientes, como el fármaco Carvykti, basado en células T modificadas. Un estudio mostró que cinco años después de una única infusión, un tercio de los pacientes seguía vivo sin progresión del cáncer. “Es la primera vez que empezamos a hablar de una cura”, afirmó el ejecutivo de Johnson & Johnson Mark Wildgust.

Aunque Carvykti tiene una aplicación limitada por su complejidad, los especialistas destacan que el nuevo cóctel de inmunoterapia podría administrarse en centros oncológicos de distinto tamaño. Para los expertos, el avance no solo redefine el tratamiento del mieloma múltiple, sino que abre una etapa inédita en la lucha contra este tipo de cáncer.