El calendario de feriados en Argentina suma una nueva oportunidad para extender el descanso. Agosto trae, además del feriado puente, un día libre adicional que beneficiará a miles de personas en distintas localidades de la extensa provincia de Buenos Aires.
Además del feriado puente: el descanso extra de agosto que miles podrán aprovechar
Agosto trae nuevos feriados locales en Buenos Aires, con celebraciones y actividades que impulsan el turismo y la economía regional.
La fecha coincide con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, ofreciendo a residentes y visitantes un respiro extra en el mes. Con actividades culturales y eventos tradicionales, este día promete ser aprovechado para descansar o participar en las festividades locales.
El viernes 15 de agosto marcará un día especial para varias ciudades bonaerenses. La fecha corresponde a festividades patronales y aniversarios que forman parte del calendario oficial de feriados locales, lo que permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana extendido.
Entre las localidades y partidos que tendrán este beneficio se encuentran Saladillo, Avellaneda, Germania, French, Las Toscas y Blaquier, todas con celebraciones vinculadas a la Virgen María o a la historia fundacional de la región. Estos festejos suelen incluir procesiones, ferias, gastronomía típica y espectáculos públicos.
Más allá de la connotación religiosa o histórica, el feriado del 15 de agosto representa también una oportunidad económica para los comercios y emprendimientos turísticos locales.
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
