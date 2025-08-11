SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de agosto 2025 - 11:30

Además del feriado puente: el descanso extra de agosto que miles podrán aprovechar

Agosto trae nuevos feriados locales en Buenos Aires, con celebraciones y actividades que impulsan el turismo y la economía regional.

El calendario de feriados en Argentina suma una nueva oportunidad para extender el descanso. Agosto trae, además del feriado puente, un día libre adicional que beneficiará a miles de personas en distintas localidades de la extensa provincia de Buenos Aires.

La fecha coincide con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, ofreciendo a residentes y visitantes un respiro extra en el mes. Con actividades culturales y eventos tradicionales, este día promete ser aprovechado para descansar o participar en las festividades locales.

Gracias a estos feriados restaurantes, hoteles y productores regionales suelen ver un incremento en la actividad gracias al movimiento de visitantes que buscan combinar descanso y cultura.

A qué se debe el feriado del viernes 15 de agosto de 2025

El viernes 15 de agosto marcará un día especial para varias ciudades bonaerenses. La fecha corresponde a festividades patronales y aniversarios que forman parte del calendario oficial de feriados locales, lo que permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana extendido.

Entre las localidades y partidos que tendrán este beneficio se encuentran Saladillo, Avellaneda, Germania, French, Las Toscas y Blaquier, todas con celebraciones vinculadas a la Virgen María o a la historia fundacional de la región. Estos festejos suelen incluir procesiones, ferias, gastronomía típica y espectáculos públicos.

Más allá de la connotación religiosa o histórica, el feriado del 15 de agosto representa también una oportunidad económica para los comercios y emprendimientos turísticos locales.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles de 2025

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

