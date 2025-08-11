Además del feriado puente: el descanso extra de agosto que miles podrán aprovechar







Agosto trae nuevos feriados locales en Buenos Aires, con celebraciones y actividades que impulsan el turismo y la economía regional.

El 15 de agosto, varias ciudades bonaerenses celebrarán feriados locales con fiestas patronales y eventos que atraerán a vecinos y turistas.

El calendario de feriados en Argentina suma una nueva oportunidad para extender el descanso. Agosto trae, además del feriado puente, un día libre adicional que beneficiará a miles de personas en distintas localidades de la extensa provincia de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La fecha coincide con celebraciones patronales y aniversarios fundacionales, ofreciendo a residentes y visitantes un respiro extra en el mes. Con actividades culturales y eventos tradicionales, este día promete ser aprovechado para descansar o participar en las festividades locales.

Feriados patronales.jpg Gracias a estos feriados restaurantes, hoteles y productores regionales suelen ver un incremento en la actividad gracias al movimiento de visitantes que buscan combinar descanso y cultura. A qué se debe el feriado del viernes 15 de agosto de 2025 El viernes 15 de agosto marcará un día especial para varias ciudades bonaerenses. La fecha corresponde a festividades patronales y aniversarios que forman parte del calendario oficial de feriados locales, lo que permitirá a muchos disfrutar de un fin de semana extendido.

Entre las localidades y partidos que tendrán este beneficio se encuentran Saladillo, Avellaneda, Germania, French, Las Toscas y Blaquier, todas con celebraciones vinculadas a la Virgen María o a la historia fundacional de la región. Estos festejos suelen incluir procesiones, ferias, gastronomía típica y espectáculos públicos.

Más allá de la connotación religiosa o histórica, el feriado del 15 de agosto representa también una oportunidad económica para los comercios y emprendimientos turísticos locales.

Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados