Advierten que la exposición a las olas de calor reduce la fertilidad masculina

Mónica Vazquez-Levin , coordinadora del estudio e investigadora del CONICET en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, explicó: "Nuestro análisis reveló que aquellos hombres expuestos a olas de calor durante el desarrollo de sus espermatozoides (3 meses previos a la obtención de la muestra de semen) mostraron un menor número de espermatozoides y una morfología normal disminuida en comparación con aquellos que no estuvieron expuestos durante ese período".

El primer autor del trabajo, Gustavo Luis Verón, se refirió a la dificultad del estudio debido a la enorme cantidad de datos biológicos y climáticos. "Extraer información útil de esta vasta cantidad de datos requirió desarrollar programas para depurar, organizar, combinar y analizar toda esta información”, aseguró.

Incluso, explicó que cada parte del trabajo implicó meses de trabajo, lo que fue esencial para "asegurar que nuestros hallazgos fueran sólidos y confiables”.

Verón también se refirió a los resultados del estudio publicado en la revista Science of the Total Environment e indicó que los hombres no expuestos a olas de calor tuvieron unos 65 millones de espermatozoides mótiles, mientras que los expuestos tuvieron alrededor de 58 millones.

Con respecto a las edades, estudios previos demostraron una menor calidad seminal en hombres de más de 40 años. En la investigación, el análisis fue en mayores y menores de esas edad, por lo que el resultado demostró "alteraciones en la cantidad y morfología en los menores de 40, mientras que en los mayores también se encontraron alteradas la motilidad y la vitalidad”, subrayó Ania Manjon, autora del estudio.

Infertilidad masculina: los otros factores que alteran la reproducción

Además de lo que demostró el estudio del CONICET sobre las olas de calor, existen otros comportamientos que ponen en riesgo el potencial fértil y la reproducción como el consumo de alcohol, tabaco, estrés, la dieta, infecciones de transmisión sexual, exposición a contaminación ambiental que altera el sistema endocrino y el aumento de edad de paternidad.

Sobre esto, Vazquez-Levin destacó: : “Nuestros hallazgos destacan la importancia de considerar los factores climáticos, en particular las olas de calor, en el contexto de la salud reproductiva masculina. Y se suman a otros factores que han contribuido a la disminución de la calidad del semen a nivel mundial en las últimas décadas. Solo mediante el trabajo articulado entre los ámbitos científico, asistencial y de políticas sanitarias podremos enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y anticipar un mejor escenario para la salud reproductiva y general de las personas y de las próximas generaciones”.