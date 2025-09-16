El mejor resort del Caribe está en Jamaica y lidera el ranking de 2025: cuánto sale la noche y cuáles son los lujos que ofrece

Elegido en los World Travel Awards, este exclusivo hotel cuenta con 590 suites, gastronomía gourmet, spa, parque acuático y servicio todo incluido.

Este hotel de lujo jamaicano ofrece piscinas privadas y experiencias de lujo que lo posicionan como ícono del turismo caribeño.

El Caribe siempre fue sinónimo de vacaciones soñadas . Aguas turquesas, playas blancas y un ritmo tranquilo que invita a relajarse . Pero en los últimos años, además de belleza natural, región empezó a destacarse por su oferta hotelera , con resorts que combinan diseño, servicio personalizado y experiencias exclusivas para quienes buscan el máximo lujo .

Cada año, los prestigiosos "World Travel Awards" , en conjunto con el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, reconocen a las propiedades más impactantes, premiando a aquellas que logran marcar tendencia y elevar el estándar de hospitalidad. En su edición 2025, el ranking volvió a poner a este terreno americano en el centro de la escena, con Jamaica entre las estrellas más brillantes.

Allí se encuentra el "Princess Grand" , un resort que acaba de ser elegido como el mejor de toda la zona. Su tamaño monumental, propuesta todo incluido y apuesta por el entretenimiento lo posicionaron como un destino en sí mismo dentro de la isla.

Entre Montego Bay y las playas tranquilas de Negril , se extiende uno de los proyectos hoteleros más ambiciosos que el Caribe hayan visto: el "Princess Grand" . La isla, famosa por su mezcla de cultura afrocaribeña, gastronomía, música reggae y paisajes de postal, encontró en este resort una nueva insignia de lujo que busca atraer tanto a familias como a parejas y grupos de amigos.

El alojamiento se presenta como el hotel más grande de toda Jamaica. Tiene 590 suites amplias y luminosas, muchas de ellas con acceso directo a la piscina desde la planta baja, ideales para quienes quieren pasar del descanso a refrescarse sin cruzar el lobby.

La propuesta es todo incluido, con una gastronomía repartida en nueve restaurantes temáticos que van desde cocina internacional de autor hasta parrillas caribeñas y marisquerías frente al mar. Además, suma ocho bares donde sirven cócteles tropicales, jugos naturales y bebidas todo el día.

princess grand2

El resort cuenta también con tres grandes piscinas al aire libre, un parque acuático con toboganes y juegos interactivos para todas las edades, y un spa con circuito de hidroterapia, masajes y tratamientos de bienestar.

Para los más activos, hay un gimnasio completamente equipado, canchas deportivas y actividades náuticas como snorkel, kayak o paddle.

Por si fuera poco, el complejo anunció que en los próximos meses inaugurará un casino propio, pensado para completar su oferta de entretenimiento nocturno.

princess grand 4

Cuánto sale la noche en Princess Grand

Las tarifas del "Princess Grand" varían según la temporada, el tipo de suite y la anticipación con la que se haga la reserva, pero en promedio, la noche cuesta entre 600 y 800 dólares para dos personas, con comidas, bebidas, acceso a todas las instalaciones, actividades y espectáculos incluidos en el precio.

Las suites con acceso directo a la piscina o con vista al mar se ubican en el rango más alto de precios, superando los 1.000 dólares por noche en los meses más turísticos.

}princess grandd

Sin embargo, el resort suele alcanzar una ocupación elevada durante todo el año, especialmente desde que fue consagrado como el mejor del Caribe en los "World Travel Awards 2025", lo que lo posicionó como uno de los destinos más visitados de la región.