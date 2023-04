Alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo llegará la lluvia a Buenos Aires?

En esta provincia se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual, precisó el SMN.

LLuvia_tormenta_alerta_meteorologica Ignacio Petunchi

Para la población de estas zonas, el organismo nacional pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Lluvias y tormentas.jpg

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla para toda la provincia de Tierra del Fuego y una porción del sur de Santa Cruz, en Río Gallegos y la costa de Güer Aike, por vientos del sector norte con intensidades sostenidas entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

Para esta zona, el organismo nacional recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; y mantenerse informado por autoridades.