Alerta amarilla por tormentas en el AMBA: como estará el clima este martes







Tras un lunes con un clima caluroso, esta jornada se presenta en esa misma línea con temperaturas cálidas, pero con tormentas desde la mañana.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa, pero con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, emitió una alerta amarilla por tormentas.

Tras un lunes con un clima caluroso, esta jornada se presenta en esa misma línea con temperaturas cálidas y húmedas. El organismo prevé un martes con tormentas desde la mañana, que podrían ser fuertes durante la tarde y chaparrones para la noche. Además, indicaron que las temperaturas oscilarán entre los 19 grados y los 25 grados, con viento del norte y una humedad del 73%.

Como seguirá el clima en el AMBA El SMN prevé que el miércoles el cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada, con una muy baja probabilidad de lluvias del 10% en la madrugada y con temperaturas que irán de los 12 grados a los 21 grados. Por su parte, el jueves estará nublado, con bajas chances de lluvias durante todo el día.

El viernes volverán las precipitaciones con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que a la tarde la nubosidad será mayor, con un 10% de probables lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 15 grados y 19 grados.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El organismo prevé un martes con tormentas desde la mañana. Mariano Fuchila Por otra parte, en la provincia de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense durante la mañana estará mayormente nublado y, tal como sucede en la Ciudad, se esperan precipitaciones a partir del mediodía. Durante todo el día se registrarán vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Tormenta amarilla por tormentas La nueva advertencia del organismo meteorológico indicó que, en zonas con alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. En este sentido, el organismo recomienda: No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

