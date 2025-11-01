Sábado soleado a la espera de las lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país







El AMBA encara una jornada primaveral. EL SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para diversos puntos del país.

Este sábado la mínima es de 17 grados en el AMBA.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene una mínima de 17 para este sábado, con aires primaverales. Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas y vientos para ocho provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este sábado se prevé un cielo mayormente nublado y un registro térmico que por la tarde trepará hasta 27° desde una mínima mañanera de 17°. Para la noche, se irá despejando sin probabilidad de precipitaciones.

El domingo ya llegarán las lluvias desde la mañana y hasta la tarde-noche. En ese rango, se prevé hasta un 40% de probabilidad de chaparrones aislados, además de un leve descenso de la temperatura máxima, que alcanzará los 25°.

A partir del lunes vuelve la estabilidad climática con mínimas de 16°C a la mañana y máximas de 28°C por la tarde, con leve presencia de nubes en el cielo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1984582094559834145&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo #Noviembre comienza con alertas por fuertes vientos en el sur de la Patagonia, y por tormentas localmente fuertes en sectores de Córdoba, San Luis, La Rioja, Formosa y Misiones .



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/F2lfPhvKxk — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 1, 2025 Para el martes, el SMN prevé un descenso térmico, con máximas por debajo de 20°C y mínimas desde los 16°C. Además, existe una probabilidad de lluvias durante toda esa jornada que oscila entre 10% y 40%, según el organismo nacional.

Alerta por tormentas y vientos: las provincias facetadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Misiones, sur de Formosa y La Rioja, norte de San Luis y Córdoba. Las mismas pueden estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ocasional granizo. Para Córdoba, se prevé una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, mientras en el resto podría ser de entre 40 y 70 mm. Por otra parte, rige la alerta por vientos en la Cordillera a la altura de La Rioja y San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.