Alerta estafas: cómo proteger tus datos y denunciar fraudes en ANSES

El organismo informó que todas sus gestiones son gratuitas y recordó que existen canales para presentar denuncias cuando se reciben este tipo de solicitudes.

ANSES informó que cada trámite dispone de un plazo máximo de resolución que varía según su complejidad.

Las estafas que utilizan el nombre de ANSES continúan como una modalidad de engaño para obtener información personal o bancaria de los usuarios . Frente a este tipo de situaciones, el organismo recordó cuáles son sus canales oficiales de atención y difundió una serie de recomendaciones para evitar fraudes.

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ANSES aclaró que nunca solicita datos personales o bancarios mediante llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería . Cualquier contacto que requiera esa información puede formar parte de un intento de estafa.

Los intentos de estafa suelen presentarse mediante comunicaciones que aparentan provenir de ANSES . Los delincuentes pueden establecer contacto por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Esos mensajes buscan obtener datos personales o información bancaria confidencial . Entre los datos que nunca solicita ANSES figuran las claves de homebanking y cualquier otra información privada relacionada con cuentas bancarias. El organismo también advirtió sobre los llamados en los que una persona indica que es necesario modificar las claves del homebanking. ANSES remarcó que nunca brinda ese tipo de instrucciones por vía telefónica.

Las publicaciones realizadas en redes sociales también pueden convertirse en una fuente de información para los estafadores. Por ese motivo, ANSES recomienda no compartir datos personales en publicaciones abiertas, ni en foros públicos, incluso cuando se trate de espacios vinculados con el propio organismo. Cada usuario debe desconfiar de cualquier comunicación que solicite información confidencial en nombre de ANSES. Ante una situación de ese tipo, el organismo aconseja realizar la denuncia correspondiente.

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Las 5 reglas de oro de ANSES para evitar que te roben tus datos

ANSES difundió una serie de recomendaciones destinadas a proteger la información personal de los usuarios y reducir el riesgo de estafas.

nunca brindar datos personales o bancarios por teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto o aplicaciones de mensajería

nunca modificar las claves de homebanking por indicación de terceros durante una llamada telefónica

realizar todos los trámites por los canales oficiales , que son la línea gratuita 130, mi ANSES en su versión web y aplicación, y Atención Virtual

recordar que todos los trámites de ANSES son gratuitos , sin necesidad de gestores o intermediarios

no publicar información personal en posteos públicos o foros de redes sociales, incluso si corresponden a espacios relacionados con ANSES

ANSES indicó que los canales oficiales garantizan la confidencialidad y la integridad de la información ingresada por Internet. El acceso a mi ANSES y a Atención Virtual requiere CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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Dónde y cómo denunciar una estafa en ANSES

ANSES permite presentar una denuncia cuando una persona resulta víctima de una estafa o conoce un caso de esas características. El organismo también informó que la denuncia puede realizarse de forma anónima.

Los usuarios disponen de diferentes alternativas para completar ese procedimiento:

por internet desde mi ANSES, en la sección Denuncias y Reclamos y luego Hacer una denuncia

por correo postal dirigido a Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA

personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA o en la oficina de ANSES más cercana

telefónicamente mediante la línea gratuita 130

Cada una de estas opciones forma parte de los canales habilitados por el organismo para recibir denuncias vinculadas con posibles estafas.

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Qué hacer si el trámite o la jubilación se atrasó: Cuándo hacer un reclamo

El organismo admite reclamos cuando esos plazos no se cumplen. Entre los casos contemplados figuran la falta de liquidación de una prestación dentro del tiempo previsto, la ausencia de una resolución sobre una jubilación o pensión y las situaciones en las que la atención recibida no resulta satisfactoria.

ANSES aclaró que el sistema de reclamos y sugerencias no permite iniciar nuevos trámites, ni solicitar asesoramiento. Las consultas informativas y el comienzo de una gestión deben realizarse mediante los canales de atención disponibles. El organismo también indicó que los datos de contacto registrados en mi ANSES deben encontrarse validados para recibir comunicaciones relacionadas con el reclamo.

Cada presentación debe contener información clara y detallada. Cuando el reclamo corresponde a una hija o un hijo, el usuario debe informar su CUIL. Cuando el inconveniente se vincula con un haber o una prestación no cobrada, el interesado debe indicar el número de la prestación y el mes en el que no recibió el pago.

Los usuarios pueden presentar un reclamo por las siguientes vías:

por internet desde mi ANSES, en Denuncias y Reclamos y luego Hacer un reclamo o sugerencia

desde la aplicación mi ANSES

personalmente en la oficina de ANSES más cercana

ANSES dispone de 10 días hábiles para comunicarse con el usuario, una vez registrado el reclamo.

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Cómo contactar a ANSES de forma segura por internet o por teléfono

ANSES recordó que únicamente reconoce como canales oficiales de atención la línea gratuita 130, la plataforma mi ANSES en su versión web y aplicación, y el servicio de Atención Virtual. El organismo indicó que esos medios garantizan la confidencialidad y la integridad de la información ingresada por los usuarios. El acceso a los servicios digitales requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Cada trámite puede realizarse de manera gratuita a través de esos canales. ANSES reiteró que ninguna gestión requiere la intervención de gestores o intermediarios para completarse.