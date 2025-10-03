¡Atención conductores! Volvieron las multas por circular sin patente y superan los $700.000 en octubre 2025

Los titulares que no retiren las chapas oficiales pueden enfrentar sanciones elevadas, posibles retenciones del vehículo y la suspensión de la licencia.

Con la normalización de entrega de patentes 0 km, circular sin chapa visible puede generar fuertes recargos que superan los $700.000.

Las multas de tránsito en Argentina se imponen a quienes no cumplen con las normas viales establecidas en la Ley Nacional N°24.449 . Su valor se determina en Unidades Fijas (UF) y cada una equivale al precio de un litro de nafta de mayor porcentaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este octubre 2025, con la normalización de la entrega de patentes 0 km , los conductores argentinos enfrentan el regreso de las infracciones por circular sin la chapa metálica en regla. Lo que, durante meses, fue una situación tolerada debido a retrasos en la producción y entrega de matrículas provisionales, ahora se convierte en un riesgo para quienes no regularicen sus vehículos.

Con más de 55.000 unidades disponibles para distribución inmediata, los titulares deberán retirar sus identificaciones oficiales en los registros automotores y asegurarse de exhibirlas correctamente porque, con el reciente aumento de las sanciones, el cargo puede superar los $700.000 en algunas jurisdicciones.

Durante 2023 y gran parte de 2024, las restricciones a la importación y la dependencia de un único proveedor estatal generaron demoras en la fabricación de patentes , provocando que miles de vehículos tuvieran que circular con matrículas provisionales de papel.

Si embargo, con su reciente normalización, el Ministerio de Justicia habilitó un sistema de consulta online a través de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios), donde los conductores pueden verificar si sus chapas ya están disponibles para el retiro.

Esta nueva herramienta permite evitar la exposición a multas innecesarias que, en CABA pueden alcanzar hasta 1.000 UF, lo que equivale a $798.000. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, se ubican entre $80.300 y $160.600, dependiendo de la localidad.

La sanción también puede sumar otras consecuencias legales, como la retención del vehículo, la obligación de presentar documentación adicional ante la autoridad de control y, en algunos casos, la suspensión temporal de la licencia para conducir.

Todos los valores de las multas en octubre 2025

Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $240.900 y $1.606.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular sin VTV (de 300 a 1000 UF): entre $481.800 y $1.606.000.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $481.800 hasta $1.606.000.

Utilizar el celular al volante (de 100 a 200 UF): entre $143.500 y $287.000

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $80.300 hasta $160.600.

No utilizar el cinturón de seguridad o el casco (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Montos de las multas en CABA