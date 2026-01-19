Crecen los casos de sífilis en Argentina: el alarmante dato que difundió el Ministerio de Salud + Seguir en









El último informe del Boletín Epidemiológico Nacional confirma un fuerte incremento de los casos de sífilis durante 2025, tanto en la población general como en personas embarazadas. Aunque se observa una baja en la sífilis congénita, las autoridades advierten que los datos son parciales y deben interpretarse con cautela.

El Boletín Epidemiológico Nacional alertó sobre una suba sostenida de los casos de sífilis y volvió a poner el foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso oportuno al tratamiento.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, que comprende desde el 28 de diciembre al 3 de enero, se puede confirmar un importante aumento de casos de sífilis en el país. El Ministerio de Salud informó que en el acumulado de las semanas epidemiológicas 1 a 53, se confirmaron 55.183 casos de la infección de trasmisión sexual.

El número, que puede llegar a ser difícil de dimensionar, se explica mejor con la comparación con la mediana del período 2020–2024. El promedio por año de ese período, es de 33.751, y el de 2025 arroja una alarmante suba de 21.612 casos, es decir, un aumento del 64% respecto a la mediana de los cinco años anteriores.

Un aumento que también alcanza a personas embarazadas El crecimiento de la sífilis no se limita a la población general. El Boletín Epidemiológico Nacional advierte que durante 2025 también se registró una suba significativa de los casos en personas embarazadas, un dato especialmente sensible por el riesgo de transmisión intergeneracional. En este grupo, el acumulado anual alcanzó las 11.261 confirmaciones, frente a una mediana de 9.821 casos registrada entre 2020 y 2024. En términos relativos, el incremento es del 15%, una cifra que refuerza la preocupación sanitaria.

Qué es exactamente la sífilis La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se contagia principalmente a través de relaciones sexuales sin protección y, en el caso de personas gestantes, puede transmitirse al feto durante el embarazo. En sus etapas iniciales suele presentar síntomas leves o directamente no manifestarse, lo que favorece su circulación silenciosa en la población. Sin tratamiento oportuno, puede evolucionar hacia cuadros más graves con compromiso neurológico, cardiovascular y sistémico.

En contraposición con el aumento general de casos, el BEN informó un descenso en las notificaciones de sífilis congénita. Durante 2025 se registraron 1.033 notificaciones, frente a una mediana de 2.915 y 1.126 confirmaciones en el período 2020–2024. Esto representa una caída del 64% en las notificaciones y del 8% en las confirmaciones. Sin embargo, el propio informe aclara que estos datos deben leerse con cautela.

El boletín incluye una advertencia metodológica específica: en eventos como la sífilis congénita, los casos sospechosos pueden permanecer durante meses sin confirmación definitiva, lo que implica que las cifras publicadas son provisorias y pueden modificarse con el cierre del proceso de validación.

