Peregrinación a Luján 2025: por qué es tan importante para los católicos de Argentina

Miles de fieles caminan juntos a la virgen en uno de los eventos religiosos más relevantes para la comunidad católica.

Este domingo se lleva a cabo la 51° peregrinación de la virgen de Luján. Peregrinación Juvenil a Luján

La Peregrinación a Luján es uno de los eventos religiosos más relevantes para los católicos argentinos. Cada año, miles de fieles de diversas provincias se reúnen para recorrer los 60 kilómetros que separan el Santuario de San Cayetano en Liniers de la Basílica de Luján. La edición 51° de la Caminata Juvenil tendrá lugar el 4 y 5 de octubre de 2025, con el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza".

Este encuentro supera el marco religioso y se transforma en un espacio de reflexión, oración y unión entre los participantes. Los peregrinos acompañan la Imagen Peregrina de la Virgen durante todo el recorrido, mientras reciben asistencia médica, hidratación y puntos de descanso a lo largo del camino.

Por qué se realiza la Peregrinación a Luján cada año La peregrinación surgió como una manifestación de devoción hacia la Virgen de Luján, patrona de Argentina. Los fieles caminan hasta la Basílica para agradecer favores recibidos y solicitar protección para sus seres queridos y comunidades.

El evento simboliza esperanza y constancia. El esfuerzo físico se combina con instancias de meditación y oración, lo que refuerza los vínculos espirituales entre los participantes. El lema anual busca motivar a los peregrinos y fortalecer el sentido de comunidad.

Peregrinación a Luján: horarios de las misas de hoy, domingo 5 de octubre El domingo 5 de octubre, la Basílica de Luján ofrecerá misas en los siguientes horarios: las primeras celebraciones tendrán lugar a la 1:00, 2:30, 4:00, 5:30 y 7:00. Durante el día, las misas en el interior de la Basílica se realizarán a las 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00. Quienes no puedan asistir presencialmente tendrán la opción de seguir la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Santuario de Luján, incluyendo el streaming por el canal oficial de youtube. Los organizadores sugieren: Indumentaria: Ropa liviana de algodón, zapatillas cómodas y abrigo ligero para la noche.

Ropa liviana de algodón, zapatillas cómodas y abrigo ligero para la noche. Equipamiento: Mochila con agua, alimentos livianos, protector solar, gorro y crema para labios.

Mochila con agua, alimentos livianos, protector solar, gorro y crema para labios. Salud: Descansar bien antes de la caminata, evitar comidas pesadas y llevar medicación si es necesario.

Descansar bien antes de la caminata, evitar comidas pesadas y llevar medicación si es necesario. Hidratación: Consumir agua constantemente y aprovechar los puestos de hidratación gratuitos.

Consumir agua constantemente y aprovechar los puestos de hidratación gratuitos. Seguridad: Seguir la ruta oficial, evitar vías de tren y usar sanitarios en puntos seguros.

