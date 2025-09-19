A 60 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la escapada única para disfrutar de la naturaleza y comer rico

Una localidad ideal para una visita de turismo exprés. Naturaleza, arquitectura e historia muy cerca de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires ofrece una gran diversidad de localidades para quienes buscan disfrutar del turismo con escapadas de fin de semana. Desde playas y sierras hasta pueblos rurales cargados de historia, ideales para conectarse con la naturaleza y la gastronomía típica.

En este mapa variado aparece San Vicente , una ciudad reconocida por su tranquilidad, su tradición histórica vinculada a Juan Domingo Perón y su atractivo entorno natural, que combina lagunas, espacios verdes y propuestas culturales.

San Vicente se encuentra en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Limita con partidos como Presidente Perón, Esteban Echeverría y Almirante Brown, todos ubicados a menos de 30 km de distancia. Gracias a su cercanía, se ha convertido en una opción frecuente para escapadas rápidas desde la capital.

Una de las principales atracciones es la Laguna de San Vicente , un espacio ideal para caminatas, paseos en barco, pesca deportiva y días de picnic al aire libre rodeados de naturaleza. Es un punto perfecto para quienes buscan relajarse en contacto con el agua y el verde.

Además, el partido cuenta con sitios de gran valor histórico y arquitectónico, como la Quinta de San Vicente, la residencia que perteneció a Juan Domingo Perón y hoy funciona como museo. El visitante también puede recorrer la iglesia San Vicente Ferrer y apreciar la fisonomía típica de un pueblo bonaerense que mantiene su encanto original.

La experiencia se completa con su oferta gastronómica, donde abundan parrillas, restaurantes familiares y casas de campo que invitan a disfrutar de carnes a las brasas, empanadas criollas y pastas caseras. Una combinación perfecta entre historia, naturaleza y buena mesa.

Cómo ir hasta San Vicente

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede tomar la Autopista Riccheri hasta el empalme con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, a continuación, salir por la Ruta Provincial 52 que lleva directo a San Vicente. El trayecto demora aproximadamente una hora, lo que convierte a esta localidad en una escapada accesible y tentadora para cualquier fin de semana.