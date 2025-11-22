Sábado soleado y sin lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país este finde XXL + Seguir en









El AMBA cuenta con una jornada soleada sin lluvias y con mínimas agradables. El SMN señaló máximas debajo de los 30 grados mientras también se espera "un fuerte" repunte térmico.

La mínima este sábado en el AMBA es de 11 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive un sábado soleado con mínima de 11 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló máximas debajo de los 30 grados sin expectativas de lluvias para este fin de semana largo XXL y algunos análisis del tiempo señalan un "fuerte" ascenso de las máximas en los próximos días.





El sitio Meteored señaló que se espera "un fuerte ascenso térmico" para los próximos días, superiores para las normales en estos momentos del año. Las mismas podrían superar los 40 grados en diversas provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este sábado, se espera una jornada con cielos entre algo y parcialmente nublados. Las marcas se ubican entre los 11 y 21 grados, sin previsión de lluvias.

Este domingo se vivirá un repunte térmico con una mínima de 14 grados y una máxima de 24; el cielo se mantendrá despejado por la mañana y ligeramente nublado por la tarde.

El lunes feriado, por el Día de la Soberanía Nacional —trasladado del pasado jueves 20 de noviembre— será la jornada más cálida del fin de semana largo, con una mínima de 17 y una máxima de 26 grados. Este día el cielo se mantendrá algo nublado durante todo el día aunque tampoco se esperan lluvias.

Sádado soleado en la mayor parte del país, aunque comienza con ambiente muy frío en la región pampeana. Suben rápido las temperaturas, especialmente en el Cuyo y norte de Patagonia.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/aqvRjsmXqT — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 22, 2025 Un "fuerte ascenso térmico": qué pasará con la temperatura en la Argentina De acuerdo con últimas estimaciones de Meteored, el sistema frontal que generó lluvias, tormentas y viento estos días en el centro y norte del país "comenzó a desplazarse" más aún hacia el norte permitiendo el el ingreso "de aire más seco". Esto podría contribuir a mayor estabilidad, en contraste con los acumulados de los últimos días, que se combinaría desde hoy "con un cambio clave en la circulación del viento". Dicho proceso abriría las puertas a "un patrón que favorece el ingreso de aire cálido desde latitudes bajas".



Así, se espera un ascenso térmico sostenido que se irá intensificando con el correr de los días hasta llevar a temperaturas muy superiores a las normales "para esta época del año", sostuvo el sitio. Este escenario será dominante durante el fin de semana largo y se profundizará la próxima semana. Entre miércoles y jueves, en las ciudades de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis, podrían registrar valores entre 34 °C y 36 °C, mientras en el norte argentino se proyectan entre 40 °C y 44 °C en provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa.