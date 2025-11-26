Máxima de 32 grados en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA enfrenta una jornada calurosa con mínima de 25 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por la llegada de lluvias para diversas provincias.

Esta semana se espera una máxima de 32 y luego lluvias aisladas. Mariano Fuchila

El clima para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una mínima de 25 grados sin lluvias a la vista; sin embargo, esta semana espera una máxima de 32 grados y la llegada de lluvias. Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias para ocho provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este miércoles, se espera un cielo ligeramente nublado durante toda la mañana, con una temperatura mínima de 25°C que llegará a 31°C en la tarde. Este jueves será el día más caluroso de la semana, por su máxima de 32°C y una mínima de 21°C. Se espera nubosidad parcial en toda la jornada, con probabilidades mínimas del 10% de precipitaciones en la tarde y la noche.

El viernes se presentará con gran nubosidad en la mañana, algo parcial por la tarde, y ráfagas de viento de 50 kilómetros km/h. Ese día, la mínima será de 21°C y la máxima de 27°C. Sin embargo, se espera un fin de semana inestable.





El sábado llegará con lluvias aisladas en la mañana y tormentas aisladas en la tarde, junto a marcas refrescantes: la mínima será de 17°C y la máxima de 21°C. Por último, el domingo contará con condiciones similares, baja probabilidad de precipitaciones y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Alerta por #tormentas fuertes en: San Juan, San Luis, Neuquén, La Pampa, este y centro de Río Negro y Península Valdés, yseveras en Mendoza.

Continúan las altas temperaturas en el centro y norte argentino.



Alerta meteorológica por lluvias: cuáles son las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por lluvia para San Juan, La Rioja, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, la región costera de Chubut y el norte de Mendoza. Allí se esperan "chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo".





Además, se esperan valores acumulados de entre 20 y 40 mm. Por otro lado, rige una alerta naranja para el centro y sur de Mendoza, donde se esperan precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas mayores a los 90 km/h. Se prevé una lluvia acumulada de entre 15 y 40 mm.