El clima para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una mínima de 25 grados sin lluvias a la vista; sin embargo, esta semana espera una máxima de 32 grados y la llegada de lluvias. Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por lluvias para ocho provincias.
Máxima de 32 grados en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA enfrenta una jornada calurosa con mínima de 25 grados. El SMN emitió alerta amarilla y naranja por la llegada de lluvias para diversas provincias.
-
Nuevo sistema AlertAR: cuáles son los alertas que pueden llegar a tu celular ante emergencias climáticas
-
Vuelven las máximas superiores a 30 grados: cómo seguirá el clima en AMBA y el resto del país
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Para este miércoles, se espera un cielo ligeramente nublado durante toda la mañana, con una temperatura mínima de 25°C que llegará a 31°C en la tarde. Este jueves será el día más caluroso de la semana, por su máxima de 32°C y una mínima de 21°C. Se espera nubosidad parcial en toda la jornada, con probabilidades mínimas del 10% de precipitaciones en la tarde y la noche.
El viernes se presentará con gran nubosidad en la mañana, algo parcial por la tarde, y ráfagas de viento de 50 kilómetros km/h. Ese día, la mínima será de 21°C y la máxima de 27°C. Sin embargo, se espera un fin de semana inestable.
Alerta meteorológica por lluvias: cuáles son las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por lluvia para San Juan, La Rioja, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, la región costera de Chubut y el norte de Mendoza. Allí se esperan "chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo".
Dejá tu comentario