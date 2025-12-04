Alerta amarilla por fuerte calor y altas temperaturas: cuáles son las zonas afectadas + Seguir en









Algunas ciudades del país vivirán un jueves con máximas superiores a los 30 grados. La alerta está vigente a una por tormentas para el sector norte de la Cordillera de los Andes.

La alerta para hoy figura en paralelo a una por tormentas para la franja cordillerana norte. Onda cero

Una alerta amarilla por altas temperaturas afecta a varias zonas del país, luego de máximas estimadas por encima de los 30 grados para este jueves. Entre las indicadas, figuran la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y Mendoza.

La alerta para hoy figura en paralelo a una por tormentas para Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Buenos Aires. En dichas regiones, se espera la caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua, con precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.

Alerta amarilla por fuerte calor y altas temperaturas para Mar del Plata y Mendoza La ciudad balnearia lleva una semana con varios días de máximas rozando los 30 grados y este jueves se espera que alcance su punto más alto de calor. El medio 0223 indicó que hoy se presentarían 32 grados, con cielo despejado y sol, bajo las "condiciones ideales para disfrutar de la playa", completó el sitio.

Al mismo tiempo, la provincia de Mendoza espera "una jornada calurosa e inestable", indició Mendoza Online, con una máxima prevista de 38 grados y la posibilidad de tormentas fuertes hacia la tarde y la noche. La alerta aplica para las siguientes zonas:

Cordillera de San Carlos y Tunuyán;

Valles de Luján de Cuyo;

San Carlos;

Tunuyán y Tupungato;

los departamentos de Junín y Rivadavia; A su vez, el medio agregó que la zona conocida como "el Gran Mendoza" también quedará vigilada: incluye a la Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. En esas zonas pueden darse "tormentas aisladas de distinta intensidad, algunas con núcleos más potentes", junto a posible caída de granizo, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas cercanas a los 70 km/h y chaparrones intensos.

