Monte Hermoso bajo alerta naranja: suspenden clases y actividades culturales + Agregar ámbito en









El Municipio decidió suspender las actividades de forma preventiva ante el pronóstico de fuertes ráfagas y lluvias durante este lunes. La disposición alcanza a establecimientos y espacios públicos, tanto al aire libre como bajo techo.

Monte Hermoso suspende clases y actividades por la alerta naranja.

El Municipio de Monte Hermoso suspendió este lunes las actividades educativas, deportivas y culturales debido a la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante las condiciones climáticas adversas. La medida tiene carácter preventivo y alcanza tanto a espacios cerrados como al aire libre.

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La decisión se tomó frente al pronóstico de fuertes ráfagas de viento y precipitaciones durante la jornada. En este contexto, las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer en sus casas y evitar salir salvo que sea estrictamente necesario.

Suspenden las clases en Monte Hermoso La Jefatura Distrital de Educación, a partir de las recomendaciones de Protección Civil, dispuso la suspensión de las actividades presenciales durante los turnos tarde y noche. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas del distrito.

También se suspendió el funcionamiento durante el turno tarde de los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2, como parte del esquema preventivo definido para evitar traslados y exposición durante el temporal.

La Municipalidad extendió además la suspensión a las actividades deportivas y culturales previstas. La disposición incluye propuestas que se desarrollan tanto en establecimientos cerrados como en espacios al aire libre.

Calles anegadas por las lluvias Las condiciones meteorológicas también provocaron anegamientos en distintos sectores de Monte Hermoso. Varias calles registraron acumulación de agua como consecuencia de las precipitaciones, mientras que el viento generó condiciones adversas en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades pidieron extremar las precauciones y reducir al mínimo los desplazamientos. La recomendación apunta especialmente a evitar circular por zonas afectadas por el agua o expuestas a las ráfagas.

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