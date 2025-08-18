Alerta sanitaria por un café: EEUU retira popular marca del mercado por la presencia de vidrio







La FDA de EEUU ordenó el retiro de una popular marca de café instántaneo y graduó la alerta como Clase 1 -la más peligrosa- dada la gravedad de daños que su ingesta podría causar a la población.

En EEUU ordenaron el retiro de una marca de café instantáneo por tener partículas de vidrio. FreePik.es

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) ordenó el retiro del mercado de dos lotes de café instantáneo de la marca Clover Valley Instant Coffe, que fueron distribuidos por la cadena Dollar General luego de recibir la denuncia de un consumidor que alertaba sobre la posible presencia de vidrio en el producto. Aunque no se detectaron casos confirmados de personas que hayan sido afectadas hasta el momento, la FDA clasificó la alerta como Clase 1, es decir, la más grave.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En total, son 48 los estados que fueron afectados por esta medida preventiva para evitar incidentes de gravedad. En tanto, la firma aseguró que comenzó una investigación interna para identificar el origen del problema.

Café con vidrio: los riesgos para la salud La cadena de supermercados Dollar General expresó en un comunicado de prensa la gravedad de la situación. En ese sentido, enumeró que la posible ingesta del café contaminado podría causar lesiones al consumidor, "incluyendo daño dental, laceración de la boca y la garganta o perforación intestinal".

cafe La firma anunció que ha iniciado una investigación interna para determinar dónde se produjo la contaminación. Pexels

El retiro inmediato de los productos afecta a tres lotes del café con el código UPC 876941004069: los lotes L-5163 y L-5164, con fecha de consumo preferente al 13 de diciembre de 2026, y el lote L-5165, con fecha de consumo preferente al 14 de diciembre de 2026. Fueron repartidos entre el 9 y el 21 de julio en los 48 estados del país exceptuando a Alaska y Hawái.

A pesar de no haber registrado casos graves aún, la FDA clasificó la alerta como Clase 1, que es la más alta en su escala de riesgo. Esto es porque la ingesta de los fragmentos de vidrio que podrían estar presentes en el café instantáneo puede ocasionar lesiones de gravedad. Las autoridades expresaron que no se puede consumir bajo ninguna circunstancia. cafe La denuncia ante la FDA fue realizada por un consumidor y de inmediato se clasificó a la alerta como clase 1 dada su gravedad. Pexels Las autoridades ordenaror a los consumidores desechar el producto y solicitar un reembolso comunicándose con la empresa por correo electrónico. En Argentina, ANMAT interviene en estos casos En Argentina, el ente que se encarga de estos inconvenientes es la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que pertenece al Ministerio de Salud de la Nación. Sus principales funciones son: Control y fiscalización: controla y fiscaliza la calidad de las drogas, los productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos. Control de calidad: de los alimentos acondicionados, incluyendo los insumos específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes en la alimentación humana, como también los de uso doméstico. Control de sanidad y calidad: de los productos de higiene, tocador y cosmética humana. También de las drogas y materias primas que los componen. Vigila la eficacia: para detectar los efectos adversos que resulten del consumo y uso de los productos elementos y materiales, así como también la referida a la presencia en los mismos de todo tipo de substancia o residuos, orgánicos e inorgánicos, que puedan afectar la salud de la población. Control de actividades: controla los procesos y tecnologías que se realicen en función del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas. Acciones de prevención: acciones de prevención y protección de la salud de la población, que se encuadren en las materias sometidas a su competencia.