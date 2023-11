Alerta votantes: en la jornada de balotaje, rige alerta climática por lluvias para una provincia

Para los pobladores de la zona se recomendó que eviten actividades al aire libre, que no saquen la basura y que retiren objetos que impidan que el agua escurra.

Los argentinos se acercan a las urnas este domingo 19 de noviembre , en el marco de unas nuevas elecciones . Es por esto que la Cámara Nacional Electoral (CNE) compartió el padrón electoral en el que figura el establecimiento, la mesa y el número de orden en el que se debe votar. Ante esto, surge la pregunta: ¿ qué hacer si no aparezco en el padrón para el balotaje ?

Para efectuar el derecho al sufragio, los electores argentinos deberán revisar el listado definitivo publicado el 22 de septiembre por la página web oficial de la Cámara Nacional Electoral.

Quienes no aparezcan en el padrón electoral en las elecciones generales no estarán habilitados a hacer reclamos y no podrán votar en la próxima instancia, ya que la fecha límite para subsanar errores fue el pasado 24 de julio. De esta forma, quienes quieran figurar en el padrón, podrán hacer el reclamo pero estarán habilitados para las elecciones 2025.

A su vez, todos los ciudadanos a votar en las elecciones de este año y que figuren en el Registro Nacional de Electores tendrán la posibilidad de votar en los comicios generales. Es decir, si un elector no concurrió a la votación ni en las PASO del 13 de agosto ni en las generales del 22 de octubre, está obligado a participar de igual manera el 19 de noviembre, según indica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.