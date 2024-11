Alertan que la diabetes influye en la aparición y evolución del cáncer

Existe una correlación entre la severidad de la diabetes y la aparición de tumores, con edades promedio de diagnóstico de cáncer de 64 años (no medicados), 63 años (hipoglucemiantes) y 62 años (insulina).

A pesar de recibir seguimiento por su diabetes, el 60% no tiene un diabetólogo como médico de cabecera.

Las medidas preventivas son insuficientes: un tercio de las mujeres no se realiza mamografías, y dos tercios no hacen colposcopias ni pruebas de Papanicolaou. La mitad de los pacientes no se somete a colonoscopias o pruebas de sangre oculta en materia fecal.