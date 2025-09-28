Algunos beneficiarios de las Becas Progresar de ANSES no recibieron sus pagos: cómo reclamar

Ya se realizaron los pagos de las becas progresar correspondientes a septiembre y algunos titulares reportaron no haber recibido el depósito.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) es el organismo que se encarga pagar la Beca Progresar , un beneficio que busca acompañar a estudiantes de distintos niveles educativos para que puedan continuar sus estudios. Cada mes, miles de jóvenes reciben esta ayuda económica que se acredita directamente en sus cuentas bancarias registradas.

Sin embargo, no todos los beneficiarios percibieron el pago correspondiente a septiembre en tiempo y forma . En algunos casos, el depósito se retrasa o directamente no se realiza, lo que genera preocupación y dudas sobre cómo proceder. Conocer las causas más comunes de estas demoras y los pasos para hacer un reclamo es clave para no perder el beneficio y garantizar que el apoyo llegue a quienes lo necesitan.

Existen varios motivos por los cuales un beneficiario puede no recibir el pago de la Beca Progresar en una fecha determinada. Uno de los más frecuentes es no haber presentado la certificación de avance académico dentro del plazo exigido: si la escuela o institución educativa no valida que seguís como alumno regular, el sistema puede dar de baja o suspender el cobro.

Otro motivo común es que los ingresos del grupo familiar superen el límite permitido (que es hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles). Si se detecta que la suma de ingresos es superior al tope, el sistema puede rechazar o interrumpir el pago. Además, cambios en la institución educativa o de carrera que no se actualizan en el sistema también generan fallas: si no informás el cambio de forma correcta, la solicitud puede quedar “desconectada” del sistema.

Errores administrativos o inconsistencias en los datos también son causa habitual: que tu cuenta bancaria esté mal informada, que el CBU no esté a tu nombre, o que haya discrepancias en tus datos personales pueden bloquear el depósito. Además, si no realizás el reclamo dentro del plazo establecido, perdés la posibilidad de cobrar ese mes atrasado.

Cómo reclamar el pago de la Beca Progresar

Para reclamar en caso de que no te hayan depositado la beca correspondiente, el primer paso es ingresar al portal oficial de Progresar con tus credenciales de Mi Argentina y buscar la sección de Reclamos o Consultas. Ahí vas a tener que completar un formulario con tus datos personales, explicar el problema y, si corresponde, adjuntar documentación que respalde tu situación.

El organismo habilita un plazo para presentar el reclamo: suele extenderse por 15 días hábiles desde que inicia el cronograma de pagos del mes correspondiente. Si excedés ese período, podés perder el derecho a reclamar ese mes en particular. Al enviar el reclamo, conservá el número de trámite que te genere el sistema para hacer el seguimiento.

Si el reclamo no se resuelve en línea, podés acudir a una oficina de ANSES con copia del formulario de reclamo y la documentación respaldatoria para que verifiquen tu caso de manera presencial. También es recomendable revisar los datos registrados en tu perfil (cuenta bancaria, institución educativa, datos personales) para asegurarte de que estén actualizados y corregir cualquier error que pueda estar impidiendo el pago.