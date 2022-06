Zona Norte: los alquileres de casas disminuyeron un 1,2% en junio

En tanto que una propiedad con tres habitaciones y 200 m2 se encuentra con un alquiler de $276.000 por mes.

En ese sentido, Nordelta en donde se ubican los alquileres más alto de la zona con un pico de $256.460 mensuales, seguido por Troncos del Talar ($252.099 mensuales) y La Lucila ($238.952 mensuales).

En contraposición, los más económicos son Villa Ballester ($98.849 mensuales), San Miguel ($110.935 mensuales) y Pilar ($113.930 mensuales).

De acuerdo al estudio, el 75% de las casas ofrecidas en alquiler en zona norte tiene precio nominado en dólares, "lo que genera una disociación entre la dinámica de los precios y la inflación local", afirmó Zonaprop.

En cuanto al valor de compra de una casa en esta región del Gran Buenos Aires, estos registran 25 meses consecutivos de caída y acumulan un descenso de 9.2% desde abril de 2020.

En ese sentido, 2020 y 2021 registraron un descenso de precio de 3.2% y 4.8%, respectivamente; mientras que en el actual año la depreciación es del 1.5%

El valor promedio del metro cuadrado se ubica en u$s1.485 dólares, remarcó el análisis.

Es así como se puede encontrar en promedio una casa de dos dormitorios y 150 m2 cuesta u$S215.400; y una propiedad media con tres dormitorios y 200 m2 alcanza los u$S306.800.

Al puntualizar en los lugares con precios más altos, nuevamente Nordelta está al tope con el valor más alto de metro cuadrado (u$s2.173/m2), le siguen Vicente López (u$s2.046/m2) y Troncos del Talar (u$s1.997/m2).

En la zona media están los barrios de Florida Oeste (u$s1.519/m2), Maquinista Savio (u$s1.327/m2), Garín (u$s1.213/m2), Grand Bourg (u$s1.103/m2) y Virreyes (u$s936 /m2).

En tanto que los valores más accesibles de venta se encuentran en José C. Paz Sur (u$s636/m2). También, en esta línea, se encuentran José C. Paz Este (u$s678/m2) y José C. Paz Centro (u$s681/m2).