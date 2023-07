Amenazan de muerte a actor argentino en España por una fake news

Allí, un sujeto subió el enlace a una noticia falsa, en la que se leía: “Juan Diego Botto: ‘si VOX llega al gobierno entenderé que vuelva ETA’” (sic).

Ante esa publicación, Botto quedó en el ojo de la tormenta por simpatizantes de ultraderecha que se identifican con Vox en España, una organización de corte nacionalista, en ascenso en los últimos años.

La relación que supuestamente establecía en la publicación con la organización independista ETA del País Vasco, que cometió atentados a lo largo de cuatro décadas en aquel país, fue lo que generó polémica.

image.png

La respuesta del actor ante las amenazas

"Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades", reaccionó Botto.

El actor de la película Martín Hache denunció la publicación y el posteo fue retirado, pero anunció que iniciará acciones legales contra "quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre (Eran aviones no helicópteros pero en fin…) Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras…”, lamentó.

"Al margen de la denuncia a la @policia y las acciones legales pertinentes lo relevante es reflexionar sobre toda una estrategia de odio, de voluntad de exterminar a quien piensa distinto apoyado en falsedades, bulos noticias falsas. Así hemos llegado hasta aquí", concluyó Botto.

Botto es hijo de la actriz argentina y profesora de interpretación Cristina Rota y del actor argentino Diego Botto, secuestrado y desaparecido en 1977 en el marco del “Proceso de Reorganización Nacional”. Rota dejó la Argentina después de ese episodio y se instaló en Madrid junto con sus hijos. La falsa declaración que lo involucró ahora al actor se da en el contexto electoral de España: el país irá a las urnas el domingo 23 de julio.